Iran nói có chiến thuật mới, đáp trả dữ dội Mỹ - Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã triển khai “các chiến thuật tấn công mới” trong giai đoạn mới của các đòn trả đũa nhằm vào các vị trí của Mỹ và Israel, sử dụng các tên lửa siêu nặng.

Trong một tuyên bố hôm 21/3, IRGC cho biết đã thực hiện “đòn đánh rực lửa” đầu tiên vào Israel và Mỹ ngay vào thời khắc đầu năm mới của Iran.

Iran nói có chiến thuật mới, tung "đòn đánh rực lửa" với Mỹ - Israel (Video: PressTV).

Làn sóng tấn công mới được phát động ngay sau đợt trước, nhằm vào thành phố Tel Aviv và các khu vực tại Rishon LeZion bằng các tên lửa Emad hạng nặng, có độ chính xác cao, tên lửa Qadr mang nhiều đầu đạn, cùng với các UAV tấn công.

Các mục tiêu khác bao gồm các căn cứ quân sự Mỹ tại Ali Al-Salem, Al-Kharj và Victoria, cũng bị tập kích nhiều lần bằng UAV tấn công và tên lửa hạng nặng, như một phần của chiến lược tiêu hao theo từng giai đoạn nhằm làm suy yếu tiềm lực đối thủ.

Tuyên bố cho biết, sau khi theo dõi, phân tích và đánh giá kỹ lưỡng các điểm yếu của đối thủ trong những tuần đầu của cuộc chiến, IRGC đã triển khai chiến thuật tấn công mới với những hệ thống hiện đại hơn để làm khó đối thủ.

Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran hôm 28/2. Để đáp trả, lực lượng vũ trang Iran ngay lập tức tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào mục tiêu của Mỹ và Israel trong 3 tuần qua.

Tư lệnh Hải quân IRGC Alireza Tangsiri đã đưa ra cảnh báo cứng rắn tới Mỹ và Israel, giữa những đồn đoán về việc 2 nước có thể đưa quân lên các đảo của Iran. Ông cảnh báo 2 nước sẽ đối mặt với hậu quả lớn nếu quyết định thực hiện tấn công trên bộ nhằm vào đảo của Iran.

Ông Tangsiri cũng cho biết các cơ sở tại căn cứ không quân Al-Minhad ở UAE và căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait đã bị phá hủy bằng một lượng lớn tên lửa đạn đạo và UAV tấn công. Ông cáo buộc, các căn cứ này là điểm xuất phát cho các hoạt động tập kích nhằm vào đảo Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cơ sở quân sự trên đảo Kharg của Iran đã bị ném bom, đồng thời cảnh báo sẽ ra lệnh tấn công các cơ sở dầu mỏ trọng yếu tại đây nếu Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz.

Đáp lại, Iran cảnh báo rằng bất kỳ hành động tấn công nào nhằm vào các công trình dầu mỏ trên đảo Kharg chiến lược sẽ bị đáp trả bằng việc phá hủy hoàn toàn các cơ sở dầu khí tại bất kỳ quốc gia nào là nơi xuất phát của những cuộc tấn công đó.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trước khi Tehran có thể đồng ý chấm dứt chiến sự, Mỹ và Israel phải ngay lập tức ngừng các hành động thù địch.

Ông Pezeshkian đã bác bỏ các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng chiến dịch quân sự hiện tại nhằm ngăn Iran chế tạo bom nguyên tử.

Ông cáo buộc Mỹ và Israel đã tiến hành hành động quân sự chống lại Iran mà không có bất kỳ lý do, logic hay cơ sở pháp lý nào, ngay giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra.

Ông cho biết Iran nhiều lần bày tỏ sẵn sàng chấp nhận việc kiểm chứng và giám sát quốc tế đối với các hoạt động hạt nhân hòa bình của mình, đồng thời chỉ trích các động thái của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.