Iran đã bầu Lãnh tụ Tối cao mới, Israel cảnh báo

Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel và Mỹ (Ảnh: Reuters).

“Các cuộc bầu chọn để lựa chọn Lãnh tụ Tối cao đã diễn ra, và người lãnh đạo đã được xác định”, hãng tin Mehr dẫn lời ông Ahmad Alamolhoda, một thành viên của Hội đồng Chuyên gia Iran, cơ quan có nhiệm vụ bổ nhiệm giáo sĩ lãnh đạo cao nhất của nước này, cho biết ngày 8/3.

Tuy nhiên, ông Alamolhoda không tiết lộ ai sẽ kế nhiệm ông Khamenei. Các thành viên của hội đồng trước đó cho biết quyết định cuối cùng sẽ được Ban Thư ký của Hội đồng công bố chính thức.

Một thành viên khác của Hội đồng Chuyên gia, ông Mohammad-Mehdi Mirbagheri, cũng cho biết hội đồng này đã đạt được sự đồng thuận về việc lựa chọn Lãnh tụ Tối cao.

“Các thành viên đáng kính của Hội đồng Chuyên gia đã nỗ lực trong những ngày qua để đưa ra quyết định về Lãnh tụ Tối cao, và họ đã thành công. Một quan điểm vững chắc và nhất trí đã được hình thành, phản ánh ý kiến của đa số”, ông Mirbagheri nói.

Tuy nhiên, ông Mirbagheri cũng cho biết vẫn còn một số trở ngại cần được giải quyết trước khi quyết định cuối cùng được công bố.

Trước đó, cùng ngày, quân đội Israel cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào bất cứ ai kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cũng như những người tham gia vào quá trình lựa chọn lãnh đạo mới.

“Israel sẽ tiếp tục truy đuổi người kế nhiệm và bất kỳ ai cố gắng bổ nhiệm người đó. Chúng tôi sẽ không ngần ngại nhắm mục tiêu vào các vị. Hãy xem đây là lời cảnh báo”, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố.

IDF cũng cảnh báo những người đang tham gia vào cuộc họp lựa chọn người kế nhiệm.

Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei đã thiệt mạng hôm 28/2 sau khi cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm vào khu nhà ở của ông ở thủ đô Tehran. Cuộc tập kích cũng khiến một loạt nhân vật cấp cao của Iran thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng.

Sau cái chết của ông Khamenei, Iran đã lập ra Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời gồm 3 thành viên, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Masoud Pezeshkian, chịu trách nhiệm điều hành các công việc của đất nước.

Israel cảnh báo, bất cứ nhân vật kế nhiệm nào cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu giữ nguyên chính sách đối đầu, thù địch với Israel.

Ông Mojtaba, con trai cố Lãnh tụ Tối cao Khamenei, được cho là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí kế nhiệm. Kênh 12 của Israel cho biết, ông Mojtaba đã sống sót trong cuộc không kích của Israel nhưng bị thương.

Theo các nhà phân tích, việc bổ nhiệm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran bị trì hoãn do Israel liên tục đe dọa nhắm vào người kế nhiệm. Trước đó, Israel đã không kích vào một tòa nhà, nơi được cho là diễn ra cuộc họp bầu ra lãnh đạo mới của Iran. Các thành viên hội đồng sau đó buộc phải tổ chức theo hình thức trực tuyến để hạn chế rủi ro.