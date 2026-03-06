50 máy bay Israel thả 100 quả bom phá hủy hầm ngầm của Lãnh tụ Tối cao Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6/3 tuyên bố khoảng 50 máy bay chiến đấu của không quân Israel đã thả khoảng 100 quả bom xuống hầm ngầm của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei ở Tehran.

IDF cho biết hầm ngầm được cho là nằm dưới "khu phức hợp lãnh đạo" của Iran, trải rộng trên nhiều tuyến phố ở Tehran, bao gồm "nhiều lối vào và phòng họp cho các quan chức cấp cao Iran”.

Theo IDF, sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel, hầm ngầm này vẫn được các quan chức cấp cao của Iran sử dụng.

IDF đã công bố một video được cho là ghi lại cảnh máy bay chiến đấu nước này thả bom xuống hầm ngầm của Lãnh đạo Tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Israel thả bom phá hủy hầm ngầm của Lãnh tụ Tối cao Iran (Nguồn: Guardian).

Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã loại bỏ nhiều nhân vật cấp cao nhất trong bộ máy lãnh đạo chính trị và quân sự, phá hủy cơ sở hạ tầng chỉ huy - kiểm soát quân sự quan trọng cũng như năng lực chiến đấu của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này nói rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã loại bỏ “phần lớn những người” mà Mỹ cho là có khả năng thay thế các nhân vật cấp cao vừa thiệt mạng.

Iran ngày 6/3 cũng đăng video ghi lại các vụ phóng tên lửa trong cuộc tập kích vào Israel. Các đoạn video được truyền thông Iran chia sẻ cho thấy các vụ phóng tên lửa Khorramshahr-4, Kheibar và Fattah trong đợt tấn công vào Israel.

Iran phóng loạt tên lửa vào Israel (Nguồn: RT).

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng các tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 mang đầu đạn nổ hơn 1 tấn nhằm vào “trung tâm Tel Aviv, sân bay Ben Gurion và căn cứ phi đội 27 của Không quân Israel tại sân bay này”.

Theo IRGC, các tên lửa được phóng trong làn sóng tấn công thứ 19 của chiến dịch mà Tehran mô tả là một chiến dịch phối hợp tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ. IRGC cũng tuyên bố chúng đã xuyên thủng 7 lớp hệ thống phòng không của Israel.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Iran đã phóng hơn 500 tên lửa đạn đạo và hơn 2.000 UAV trong các cuộc tấn công trả đũa kể từ khi xung đột bắt đầu.

Kho tên lửa của Iran bao gồm: Khorramshahr-4, Ghadr-110, Haj Qassem, Emad, Qasem Basir, Zolfaghar. Các tên lửa này có tầm bắn từ vài trăm km đến khoảng 2.000km.