Iran cảnh báo tấn công các quan chức Mỹ và Israel

Sân bay quốc tế Dubai bị tên lửa của Iran tấn công hôm 7/3 (Ảnh: X).

"Chúng tôi đang theo dõi các quan chức và chỉ huy, các phi công và binh sĩ của các bạn (Mỹ và Israel)", Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời phát ngôn viên quân đội Abolfazl Shekarchi nêu rõ.

Ông Shekarchi tiếp tục cảnh báo: "Ngay từ bây giờ, dựa trên những thông tin chúng tôi có về các bạn, ngay cả công viên, khu vui chơi giải trí và các điểm du lịch ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng sẽ không còn an toàn đối với các bạn”.

Tuyên bố này làm dấy lên lo ngại về khả năng Iran có thể quay lại sử dụng các cuộc tấn công mang tính bán quân sự ngoài Trung Đông như một công cụ gây sức ép trong chiến tranh.

Thực tế là ngay từ giai đoạn đầu xung đột, đơn vị tình báo thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng cảnh báo Iran có thể nhắm mục tiêu vào lãnh thổ của nước này, dù khả năng xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn được đánh giá là thấp.

Trước đó, ông Marc Henrichmann, Chủ tịch Ủy ban giám sát cơ quan tình báo của Quốc hội Đức, cũng cảnh báo nguy cơ các vụ tấn công bên ngoài Trung Đông.

Xung đột Trung Đông leo thang toàn khu vực các nước Vùng Vịnh với các cuộc không kích, UAV, tấn công hạ tầng năng lượng. Khủng hoảng lan rộng sang kinh tế và khắp thế giới, đẩy giá năng lượng tăng cao nhất là khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ và khí đốt đi qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia đồng minh hỗ trợ mở cửa eo biển này nhưng các nước NATO đã từ chối. Trong một tuyên bố hôm 20/3, Tổng thống Trump tiếp tục công kích NATO trên mạng xã hội.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông cho rằng việc giúp mở lại eo biển Hormuz là “rất dễ”, nhưng các nước NATO không muốn tham gia vào một “chiến dịch quân sự đơn giản”. Sau khi chỉ trích mạnh mẽ sự thiếu hỗ trợ, ông cảnh báo Mỹ “sẽ ghi nhớ điều này”.

Hôm 16/3, Tổng thống Trump cảnh báo rằng NATO sẽ đối mặt với một “tương lai rất tồi tệ” nếu các đồng minh không đáp lại lời kêu gọi của ông về việc thành lập một lực lượng cảnh sát hải quân quốc tế.