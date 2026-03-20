F-35 Mỹ nghi trúng tên lửa phòng không của Iran

Thông tin chi tiết về vụ việc còn hạn chế, nhưng các báo cáo chưa được xác nhận và một đoạn video đang lan truyền cho thấy máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ có thể đã bị trúng hỏa lực của Iran.

Nếu đoạn video này là thật, nó sẽ chỉ ra việc sử dụng một hệ thống phòng không mà The War Zone (TWZ) đã nhiều lần cảnh báo là mối đe dọa hàng đầu đối với các máy bay liên quân Mỹ và Israel, bao gồm cả máy bay tàng hình, hoạt động trên không phận Iran.

Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), cho biết chiếc F-35 đang "thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran" khi buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Ông Hawkins từ chối bình luận về việc liệu máy bay có bị trúng hỏa lực thù địch hay không.

Theo một báo cáo của CNN, trích dẫn 2 nguồn tin giấu tên, chiếc F-35 có thể đã bị trúng hỏa lực phòng không của Iran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) được cho là đã công bố đoạn video cho thấy chiếc F-35 bị trúng đạn trên không phận Iran, được nhìn thấy thông qua hệ thống hồng ngoại, tuy nhiên, tính xác thực của đoạn video này chưa được xác minh độc lập.

Đây sẽ là trường hợp đầu tiên được xác nhận máy bay Mỹ bị hệ thống phòng không Iran bắn trúng kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng trước. Trước đó, 3 máy bay F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ đã bị bắn rơi do hỏa lực đồng minh của Kuwait trong một sự việc vẫn còn nhiều bí ẩn. Khả năng bắn nhầm đồng minh trong trường hợp này cũng không thể loại trừ.

Hệ thống phòng không nào có thể bắn hạ F-35?

Mặc dù Mỹ đã tuyên bố ưu thế trên không đối với Iran, nhưng bầu trời Trung Đông vẫn còn lâu mới hoàn toàn an toàn cho các hoạt động không quân của Mỹ và Israel. Iran vẫn sở hữu các hệ thống phòng không di động trên bộ cũng như các loại hệ thống phức tạp hơn có thể xuất hiện ở hầu hết mọi nơi và khiến phi công có rất ít thời gian để phản ứng.

Các hệ thống tên lửa phòng không điều khiển bằng quang điện tử và hồng ngoại (EO/IR) đặc biệt gây khó khăn, vì chúng không bị ảnh hưởng bởi nhiễu vô tuyến và máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Mỹ sẽ không biết mình đang bị tấn công cho đến khi bị trúng đạn.

F-22 và F-35 được hưởng lợi từ các phiên bản khác nhau của khả năng cảnh báo tên lửa đang tiếp cận, nhưng vẫn có những rủi ro, đặc biệt khi chiến dịch không kích chuyển hướng nhiều hơn sang các cuộc tấn công trực tiếp, đưa máy bay đến gần hơn với các mối đe dọa tiềm tàng.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết: "Chúng tôi đang bay xa hơn về phía Đông và thâm nhập sâu hơn vào không phận Iran để săn lùng và tiêu diệt các đơn vị máy bay không người lái tấn công một chiều, phá hủy khả năng triển khai sức mạnh của Iran ra ngoài biên giới của họ".

Tuy nhiên, việc bay xa hơn về phía Đông ở Iran mang đến nhiều mối đe dọa hơn so với không phận được kiểm soát chặt chẽ hơn ở phía Tây.

TWZ đã nhiều lần cảnh báo rằng, việc đánh giá thấp khả năng nhắm mục tiêu và tiêu diệt máy bay của liên quân của Iran sẽ là một bước đi nguy hiểm. Ngay cả các hệ thống tự chế do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen lắp ráp cũng đã gây thiệt hại cho các máy bay chiến đấu tiên tiến do các quốc gia Ả rập Vùng Vịnh vận hành và thách thức ngay cả những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Năm ngoái, một quan chức Mỹ nói với TWZ rằng một trong những máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đã phải thực hiện các động tác né tránh để tránh bị trúng tên lửa đất đối không của Houthi.

Nếu đoạn video được công bố về vụ bắn hạ được cho là thật, điều đó sẽ chỉ ra khả năng thực sự rằng máy bay đã bị nhắm mục tiêu bởi một cảm biến thụ động, loại cảm biến mà TWZ đã nhiều lần cảnh báo là đặc biệt nguy hiểm đối với phi công vì chúng không thể phát ra sóng vô tuyến.