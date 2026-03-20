IEA ra khuyến nghị toàn cầu giúp đối phó thiếu hụt năng lượng

Xe chở các bình ga ở Ấn Độ (Ảnh: SCMP).

Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng bị gián đoạn Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 20/3 đã đưa ra các khuyến nghị nhằm giảm áp lực giá dầu đối với người tiêu dùng, như làm việc tại nhà và hạn chế đi lại bằng đường hàng không.

Theo IEA, các biện pháp này được thiết kế để có thể triển khai nhanh chóng bởi chính phủ, doanh nghiệp và các hộ gia đình trên toàn thế giới. Những biện pháp này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao thông đường bộ vốn chiếm khoảng 45% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Giám đốc điều hành IEA, Fatih Birol, cho biết cuộc chiến đang gây ra “sự gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ toàn cầu”.

Bà nói thêm rằng các biện pháp dưới đây cung cấp một danh sách những hành động cụ thể và có thể thực hiện ngay nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi tác động của cuộc khủng hoảng này.

Một số khuyến nghị chính gồm: làm việc tại nhà khi có thể, giảm tốc độ tối đa trên đường cao tốc ít nhất 10km/h, sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi chung xe, luân phiên sử dụng xe cá nhân tại các thành phố lớn, hạn chế đi lại bằng đường hàng không nếu có lựa chọn thay thế, chuyển sang các phương pháp nấu ăn thay thế như sử dụng bếp điện.

Chiến sự Trung Đông đang gây xáo trộn lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển năng lượng huyết mạch, trong khi các bên đáp trả nhau bằng các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng ở khu vực.

Xung đột ở “rốn dầu” của thế giới khiến giá dầu vượt 100 USD/thùng, có lúc chạm 119 USD trước khi đóng cửa ở mức 108,65 USD vào hôm 19/3.

Một số chính phủ, doanh nghiệp trên thế giới đã bắt đầu áp dụng các biện pháp nhằm đối phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung, giá nhiên liệu tăng. Các biện pháp này bao gồm tìm kiếm nguồn cung mới, xả kho dầu dự trữ, khuyến khích người lao động làm việc ở nhà, sử dụng phương tiện công cộng.

Ví dụ, tại Philippines, chính phủ bắt đầu áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày tại các cơ quan nhà nước từ 9/3 nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu và điện năng.

Chính phủ Thái Lan cũng yêu cầu công chức làm việc tại nhà, sử dụng thang bộ thay vì thang máy để tiết kiệm năng lượng. Các tòa nhà chính quyền cũng không được bật điều hòa quá 27°C. Người dân được khuyến khích đi chung xe.

Tại Ấn Độ, một số doanh nghiệp buộc phải tạm thời cắt giảm công suất tới 50%.

Trong khi đó, IEA trong tháng này đã đồng ý thực hiện đợt xả dầu từ kho dự trữ chiến lược lớn nhất lịch sử với 400 triệu thùng.