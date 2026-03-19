Phòng không Israel khai hỏa ồ ạt đánh chặn tên lửa Iran.

Ngày thứ 19 của cuộc chiến trôi qua trong bối cảnh các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, Israel, Li Băng, Iraq và cơ sở hạ tầng năng lượng của các quốc gia Vùng Vịnh. Xung đột ngày càng ảnh hưởng không chỉ đến các cơ sở quân sự mà còn cả ngành công nghiệp khí đốt, nguồn cung cấp nước và vận tải biển của khu vực.

Iran phản ứng nhanh và dứt khoát

Tại Iran, các cơ sở hạ tầng dầu khí gần mỏ Nam Pars đã bị tấn công khiến các trung tâm xử lý và phân phối khí đốt quan trọng, cũng như một số nhà máy lọc dầu, bị hư hại nặng nề.

Sau các cuộc tấn công vào cơ sở khí đốt, Tehran tuyên bố “lằn ranh đỏ đã thay đổi”. Theo đó, Iran dường như phát tín hiệu mở màn cho một cuộc “chiến tranh kinh tế toàn diện” nhằm vào các “đối thủ” Mỹ và Israel, RT đưa tin.

Các cơ sở hạ tầng dầu khí gần mỏ Nam Pars của Iran đã bị Israel tấn công hôm 18/3. Các trung tâm xử lý và phân phối khí đốt quan trọng, cũng như một số nhà máy lọc dầu, đã bị hư hại (Ảnh: Rybar).

Tehran cảnh báo tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng liên kết với Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu, nếu các cơ sở năng lượng của họ bị tấn công. Người phát ngôn quân đội Iran cho biết các cơ sở năng lượng liên kết với Mỹ và Israel "sẽ bị thiêu rụi thành tro tàn".

Phản ứng của Iran đối với các cuộc tấn công vào Nam Pars rất nhanh chóng và dứt khoát. Một cuộc tấn công tên lửa đã gây cháy cơ sở hạ tầng ở Ras Laffan của Qatar, một trong những trung tâm năng lượng quan trọng nhất của khu vực. Riyadh (Ả rập Xê út) cũng bị tấn công bằng tên lửa và UAV gần như đồng thời.

"Hạm đội muỗi" của Iran một lần nữa được phát hiện ngoài khơi bờ biển Oman sau một cuộc tấn công vào tàu thương mại, và những tuyên bố của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi về việc kiểm soát eo biển Hormuz sau chiến tranh chỉ càng nhấn mạnh rằng Tehran không có ý định từ bỏ áp lực lên hành lang năng lượng chính của khu vực.

Trong bối cảnh này, Tehran tiếp tục ghi nhận các cuộc tấn công vào thủ đô, mặc dù ngày càng ít được truyền thông đưa tin. Israel cũng tuyên bố hạ sát Bộ trưởng Tình báo Iran Ismail Khatib, sau đó Tổng thống Iran xác nhận vụ việc và cho biết ông Khatib đã thiệt mạng.

Cuộc khủng hoảng nước ở Tây Bắc Iran đang trở nên trầm trọng hơn: lượng mưa thấp hơn 70-90% so với bình thường, và tình trạng mất điện, lệnh trừng phạt và chi tiêu quân sự chỉ làm trầm trọng thêm sự xuống cấp của hệ thống cung cấp nước.

Israel hứng "mưa tên lửa" dày đặc hơn

Tại Israel, tên lửa của Iran bắt đầu tấn công ngày càng thường xuyên, thậm chí cả vào ban đêm. Tại khu đô thị Gush Dan, đã có người thiệt mạng và bị thương, các tòa nhà dân cư, cơ sở hạ tầng đường sắt, bãi đậu xe và đường dây điện bị hư hại.

Iran phóng tên lửa mang đầu đạn chùm vào miền Nam Israel trong đợt tấn công mới nhất.

Trên biên giới với Li Băng, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiến gần đến Aytarun và đang cố gắng củng cố những thành quả đạt được theo hướng Al-Tayba. Đồng thời, IDF tiếp tục tấn công miền Nam Li Băng và Beirut, trong khi lực lượng Hezbollah tiếp tục chỉ giới hạn ở việc nã pháo và phục kích, không tiến hành các chiến dịch quy mô lớn.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 18/3 (Ảnh: Rybar).

Ngày "rực lửa" ở Trung Đông

Tại Iraq, những cuộc tập kích vào các cơ sở của Mỹ và vị trí của người Kurd vẫn tiếp diễn không ngừng. UAV một lần nữa tấn công căn cứ không quân Victoria và khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ trong Vùng Xanh ở Baghdad, đồng thời Iran cũng tấn công mục tiêu ở Erbil và Sulaymaniyah. Đáp lại, lực lượng Mỹ tiến hành đánh phá các vị trí của Hashd al-Shaabi tại các tỉnh Wasit và Anbar.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Azerbaijan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi một lần nữa cảnh báo rằng lãnh thổ của các nước láng giềng không nên được sử dụng để gây hấn chống Iran, nếu không các cơ sở đó có thể trở thành mục tiêu hợp pháp.

Một tàu được báo cáo đã bị trúng “vật thể lạ” vào cuối ngày 18/3 ngoài khơi bờ biển phía Đông UAE gần eo biển Hormuz, trung tâm điều hành thương mại hàng hải của Anh cho biết vào sáng sớm nay 19/3.

Tại UAE, Iran cố gắng tấn công căn cứ không quân Ad Dhafra, và giữa lúc báo động, xuất hiện các báo cáo về việc nhà máy xử lý khí đốt Shah ở Abu Dhabi bị đóng cửa.

Công ty dầu khí quốc doanh của Qatar báo cáo “thiệt hại trên diện rộng” do hỏa hoạn gây ra sau các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào thành phố công nghiệp trọng điểm Ras Laffan. Bộ Ngoại giao Qatar gọi các cuộc tấn công của Tehran là “mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và sự ổn định của khu vực” và cho rằng điều này “đẩy khu vực đến bờ vực và lôi kéo các quốc gia không phải là các bên tham gia vào cuộc khủng hoảng này vào vòng xoáy xung đột”.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết nếu Iran tiếp tục có hành động “thù địch” thì họ sẽ phải thực hiện “các biện pháp bổ sung” để tự bảo vệ mình.

Điều này xảy ra sau khi Iran tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Vùng Vịnh để đáp trả cuộc tấn công của Israel vào South Pars, nơi có mỏ khí đốt lớn nhất ở Iran và là một trong những mỏ lớn nhất thế giới.

Các cuộc tấn công này được truyền thông Israel đưa tin rộng rãi là do Tel Aviv thực hiện với sự đồng thuận của Washington. Tehran đã nêu tên một số cơ sở năng lượng trên khắp Ả rập Xê út, UAE và Qatar để trả đũa.

Ngoại trưởng Ả rập Xê út cho biết nước này “bảo lưu quyền thực hiện hành động quân sự” chống Tehran trong khi Qatar trục xuất các tùy viên quân sự và an ninh của Iran.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Ả rập Xê út tính đến ngày 18/3 (Ảnh: Rybar).

Giá dầu tăng vọt lên gần 110 USD/thùng vào chiều 18/3 sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng ở các nước Vùng Vịnh bị tấn công, với các vụ cháy được báo cáo tại các cơ sở ở Qatar và các mối đe dọa trên không bị chặn ở Ả rập Xê út, sau cảnh báo từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). IRGC cáo buộc Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu khí của họ, theo Guardian.

Mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với cơ sở hạ tầng dầu khí của Vùng Vịnh làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn hơn nữa đối với nguồn cung toàn cầu, trong bối cảnh việc phong tỏa eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ cuộc tấn công vào mỏ khí đốt Nam Pars của Iran để gửi thông điệp tới Tehran về eo biển Hormuz, nhưng không muốn bất kỳ cuộc tấn công nào khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, theo một báo cáo trên Wall Street Journal.

Tuy nhiên, Wall Street Journal cho rằng, Tổng thống Mỹ có thể sẵn sàng nhắm mục tiêu vào nhiều cơ sở năng lượng của Iran hơn, tùy thuộc vào việc Tehran có cản trở giao thông trên tuyến đường thủy quan trọng này hay không.

Ả rập Xê út cho biết họ đã đánh chặn thành công 4 tên lửa đạn đạo phóng về phía Riyadh. Bộ này cho biết mảnh vỡ đã rơi xuống nhiều khu vực khác nhau của thủ đô do các vụ đánh chặn. Không có thiệt hại hay thương vong nào được báo cáo. Họ cũng đã đánh chặn các UAV đang cố gắng tiếp cận các cơ sở khí đốt ở khu vực phía đông của đất nước, và cũng không có thiệt hại nào được báo cáo.

Trong một tuyên bố chung được công bố hôm nay 19/3, sau cuộc họp tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út, ngoại trưởng của 12 quốc gia Ả rập và Hồi giáo đã kêu gọi Iran "ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công" và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trong tuyên bố, các ngoại trưởng lên án những cuộc tấn công của Iran vào các quốc gia vùng Vịnh, Jordan, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ, mà họ cho rằng đã nhắm mục tiêu vào "các khu dân cư, cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các cơ sở dầu mỏ, nhà máy khử muối, sân bay, các tòa nhà dân cư và các cơ sở ngoại giao.,"

Các ngoại trưởng cũng lên án các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng và "tái khẳng định sự ủng hộ đối với an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Li Băng".

Đánh giá mới nhất của tình báo Mỹ về Iran

Những tín hiệu trái chiều đang ngày càng gia tăng về khả năng liên lạc giữa chính quyền Washington và Tehran, rõ ràng là việc Mỹ và Israel đặt cược vào sự sụp đổ nội bộ nhanh chóng của Iran đã không thành công.

Cụ thể, một ngày sau khi từ chức, cựu trưởng bộ phận chống khủng bố của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, Joe Kent, cho biết không có “thông tin tình báo” nào cho thấy Iran sẽ tiến hành một “cuộc tấn công bất ngờ quy mô lớn” tương tự như vụ 11/9 hoặc Trân Châu Cảng.

Tiếp đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard hôm 18/3 cho biết, cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá rằng chế độ Iran “dường như vẫn còn nguyên vẹn, nhưng phần lớn đã bị suy yếu do các cuộc tấn công vào giới lãnh đạo và năng lực quân sự của họ”.

Bà Gabbard cho biết, “khả năng triển khai sức mạnh quân sự thông thường của Iran phần lớn đã bị phá hủy, chỉ còn những lựa chọn hạn chế”. Chiến dịch “áp lực tối đa” của Mỹ bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của châu Âu đã “làm suy yếu đáng kể” vị thế chiến lược của Tehran.

Hàng loạt chiến đấu cơ Mỹ cất cánh từ tàu sân bay, thực hiện các vụ tấn công mục tiêu ở Iran.

Bà nói thêm: “Cộng đồng tình báo đánh giá rằng căng thẳng nội bộ có khả năng gia tăng khi nền kinh tế Iran xấu đi”.

Giám đốc CIA John Ratcliffe lưu ý rằng “Iran đang tích lũy kinh nghiệm trong các công nghệ tên lửa đẩy lớn hơn, mạnh mẽ hơn thông qua chương trình được gọi là Phương tiện phóng vào không gian” và “nếu không bị cản trở… họ sẽ có khả năng phóng tên lửa đến lục địa Mỹ”.