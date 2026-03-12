Iran cảnh báo đáp trả không hạn chế Mỹ và Israel

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (Ảnh: Mehr).

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 12/3 cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ và Israel nhằm “xâm chiếm các hòn đảo của Iran sẽ dẫn tới một phản ứng không kiềm chế”.

“Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào lãnh thổ các đảo của Iran sẽ phá vỡ mọi sự kiềm chế. Chúng tôi sẽ từ bỏ mọi sự kiềm chế”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf viết trong một bài đăng trên X.

Iran kiểm soát khoảng 30 hòn đảo ở Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, bao gồm Kharg Island, cảng xuất khẩu dầu chủ chốt của nước này, và đảo Hormuz Island nằm ở vị trí chiến lược tại điểm hẹp nhất của eo biển Hormuz, cho phép Tehran theo dõi và nhắm mục tiêu các tàu thuyền ra vào Vùng Vịnh.

Đảo Kharg của Iran (Ảnh: Shutter).

Các đảo của Iran trong khu vực này cũng được sử dụng cho mục đích quân sự, với nhiều hệ thống giám sát và vũ khí chống hạm được triển khai để kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng. Các lực lượng của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) duy trì hoạt động giám sát liên tục tại eo biển, theo dõi mọi tàu thuyền đi qua khu vực chiến lược này.

Ba hòn đảo nhỏ do Iran kiểm soát nằm ở cửa ngõ eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới, cũng đang thu hút sự chú ý.

Đảo Abu Musa và đảo Tunb trong nhiều thập niên qua là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ giữa Iran và Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE). Vị trí của chúng đồng nghĩa với việc bên nào kiểm soát các đảo này sẽ có đòn bẩy mạnh mẽ đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Eo biển Hormuz là một trong những “điểm nghẽn” hàng hải quan trọng nhất thế giới, nơi một phần lớn dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua mỗi ngày, khiến các đảo mà Iran kiểm soát trong khu vực này có giá trị chiến lược đặc biệt đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Cảnh báo được đưa ra giữa lúc có thông tin các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã thảo luận đến việc kiểm soát đảo Kharg.

Ian Bremmer, nhà sáng lập GZERO Media, cho biết nếu Mỹ kiểm soát được đảo Kharg, họ có thể gây sức ép cực lớn lên Iran nào mà không cần phải đưa bộ binh vào Iran.

Trong khi đó, Iran gần đây tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn, tuyên bố không đầu hàng trước sức ép từ Mỹ và Israel.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm qua đã nêu ra 3 yêu cầu để chấm dứt cuộc chiến, bao gồm “công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường thiệt hại và các bảo đảm quốc tế vững chắc nhằm ngăn chặn hành động gây hấn trong tương lai”. Đây là lần đầu tiên tổng thống Iran công khai đưa ra các điều kiện cụ thể để kết thúc xung đột.

“Cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này là công nhận các quyền hợp pháp của Iran, bồi thường thiệt hại và các bảo đảm quốc tế chắc chắn nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn trong tương lai”, ông viết trong một bài đăng trên X.