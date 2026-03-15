Hàn Quốc "khó nghĩ" khi Tổng thống Trump kêu gọi điều tàu chiến tới Hormuz

Tàu chiến thuộc đơn vị Cheonghae của Hải quân Hàn Quốc (Ảnh: Korea Times).

Tổng thống Trump đã kêu gọi Hàn Quốc và một số nước như Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cử tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, sau khi Iran trên thực tế đã phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này.

Trong tuyên bố mới nhất, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nước này cho biết hôm 15/3 rằng Seoul sẽ xem xét cẩn trọng lời kêu gọi của Tổng thống Trump và “trao đổi chặt chẽ” với Mỹ.

Các nhà phân tích cho biết, yêu cầu này buộc Seoul phải cân nhắc giữa liên minh với Washington và sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Trung Đông với nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột leo thang liên quan đến Iran.

Các quan chức Seoul tuyên bố đang xem xét vấn đề này, mặc dù vẫn chưa rõ liệu Washington đã đưa ra yêu cầu chính thức hay chưa.

Nếu tàu chiến được triển khai, một lựa chọn khả thi là Lực lượng Cheonghae của Hải quân Hàn Quốc, chuyên chống cướp biển sẽ thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải ở Vịnh Aden ngoài khơi Yemen.

Năm 2020, sau vụ Mỹ hạ sát Tướng Qasem Soleimani của Iran, kiến ​​trúc sư chủ chốt của chiến lược an ninh khu vực của Iran, Hàn Quốc đã mở rộng nhiệm vụ của Lực lượng Cheonghae đến eo biển Hormuz, mặc dù họ không tham gia liên minh an ninh hàng hải do Mỹ dẫn đầu.

Các nhà quan sát cho rằng việc duy trì sự chiến lược như vậy có thể khó khăn hơn trong hoàn cảnh hiện tại.

“Tình hình hiện tại khác với trước đây. Đây là một cuộc chiến toàn diện”, ông Doo Jin-ho, chuyên gia an ninh tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc, cho biết.

Nếu Seoul không tham gia có thể gây căng thẳng cho liên minh với Washington, vì quyết định này có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra và các cuộc thảo luận về kế hoạch mua tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc.

Tuy nhiên nếu Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động quân sự do Mỹ dẫn đầu cũng tiềm ẩn những rủi ro riêng.

Vì khi Hàn Quốc trực tiếp tham gia vào các hoạt động ở eo biển Hormuz, các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trên khắp Trung Đông có thể phải đối mặt với đòn trả đũa từ Iran.

“Việc cung cấp hỗ trợ quân sự hạn chế bằng cách hộ tống các tàu thương mại của Hàn Quốc và các nước đồng minh ở Hormuz sẽ là một lựa chọn khả thi, nhưng nó có thể không làm Washington hài lòng ”, ông Doo nói.

Trước tình hình diễn biến nhanh chóng, Seoul có thể phải đưa ra quyết định sớm, ông nói thêm.

“Chúng tôi sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Mỹ và xem xét vấn đề một cách thận trọng trước khi đưa ra quyết định”, một quan chức Phủ Tổng thống cho biết về yêu cầu của ông Trump.

Theo quan chức này, "an toàn của các tuyến vận tải biển quốc tế và quyền tự do hàng hải phục vụ lợi ích của tất cả các quốc gia và được bảo vệ theo luật pháp quốc tế”., đồng thời bày tỏ hy vọng rằng mạng lưới hậu cần hàng hải sẽ được bình thường hóa càng sớm càng tốt dựa trên những nguyên tắc này.

Seoul cũng dự kiến ​​sẽ theo dõi sát sao phản ứng tiếp theo của các quốc gia được ông Trump đề cập. Cho đến nay, có rất ít dấu hiệu cho thấy bất kỳ quốc gia nào trong số đó có kế hoạch điều tàu chiến.

Al Jazeera ngày 15/3 cho biết đến nay, chưa có quốc gia nào công khai đồng ý với lời kêu gọi nêu trên của Tổng thống Trump.

Pháp cho biết họ không gửi tàu trong khi một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh nói rằng, London “đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về một loạt phương án nhằm bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực”.

Các quan chức Đại sứ quán Trung Quốc cho biết Bắc Kinh kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch và nhấn mạnh rằng “tất cả các bên đều có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định và không bị cản trở”. Trong khi đó, giới chức Nhật Bản nhấn mạnh, Tokyo sẽ không điều động chiến hạm chỉ vì Tổng thống Trump yêu cầu.