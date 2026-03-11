IEA đề xuất đợt xả dầu dự trữ lớn nhất trong lịch sử nhằm ổn định thị trường trước tác động của chiến sự Trung Đông (Ảnh: Nikkei).

Báo Wall Street Journal dẫn lời các quan chức nắm rõ vấn đề đưa tin hôm 10/3, IEA đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của các quốc gia thành viên và các nước dự kiến sẽ quyết định về đề xuất tiến hành đợt xả kho dự trữ dầu lớn nhất trong lịch sử nhằm hạ giá dầu thô.

Kế hoạch sẽ được thông qua nếu không có nước nào phản đối, nhưng chỉ cần một quốc gia phản đối cũng có thể khiến kế hoạch bị trì hoãn.

Theo báo này, nếu được thông qua, lượng dầu được tung ra thị trường sẽ vượt quá 182 triệu thùng mà các nước thành viên của IEA đã giải phóng trong 2 đợt năm 2022, khi xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine nổ ra.

Các bộ trưởng năng lượng G7 hôm 10/3 chưa đạt được thỏa thuận về việc giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược, và thay vào đó yêu cầu IEA đánh giá tình hình trước khi hành động.

IEA chưa đưa ra bình luận.

Thông tin về động thái của IEA xuất hiện giữa lúc giá dầu tăng vọt lên gần mức cao nhất 4 năm vào đầu tuần này. Giá dầu hạ nhiệt phần nào sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán cuộc chiến ở Trung Đông có thể sớm kết thúc sau vài ngày nữa.

Mặc dù vậy, thị trường vẫn phản ứng khá thận trọng khi triển vọng chấm dứt xung đột vẫn bấp bênh.

Giới chức Iran tuyên bố, họ mới là bên quyết định khi nào xung đột kết thúc, đồng thời khẳng định họ sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài nếu Mỹ và Israel không từ bỏ các hành động thù địch.

Tehran cảnh báo tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ và Israel ngừng tấn công Iran.

Eo biển Hormuz có vai trò chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng. Khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển này mỗi ngày

Kể từ khi cuộc xung đột mới giữa Mỹ, Israel với Iran nổ ra cuối tháng trước, hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz gần như đình trệ hoàn toàn. Điều này khiến nhiều nước, đặc biệt các quốc gia ở khu vực châu Á phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, bị ảnh hưởng. Chính phủ các quốc gia này khuyến cáo người dân không nên hoảng loạn tích trữ nhiên liệu, đồng thời thực hiện các biện pháp bình ổn.

Trong khi đó, một số quốc gia sản xuất dầu lớn tại Trung Đông buộc phải cắt giảm đáng kể sản lượng khai thác dầu thô. Ả rập Xê út giảm sản lượng dầu khoảng 2-2,5 triệu thùng/ngày, trong khi Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) cắt giảm 500.000-800.000 thùng/ngày.