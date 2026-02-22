Ukraine bác “tối hậu thư” của Hungary và Slovakia

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: Reuters).

“Ukraine bác bỏ các tối hậu thư của Hungary và Slovakia liên quan đến nguồn cung năng lượng giữa các quốc gia chúng ta”, Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 21/2 tuyên bố.

Kiev cho rằng, những động thái như vậy có thể “đe dọa an ninh năng lượng của toàn bộ khu vực” và gây tổn hại đến chính các công ty năng lượng của Hungary, Slovakia, những đơn vị cung cấp năng lượng cho Ukraine trên cơ sở thương mại.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết thêm, Ukraine đang duy trì liên lạc thường xuyên với các đại diện của Ủy ban châu Âu về những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng do các cuộc tập kích của Nga gây ra. Ukraine cũng đã cung cấp thông tin cho chính phủ Hungary và Slovakia về những hậu quả mà các cuộc tấn công này gây ra đối với đường ống Druzhba.

Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh, công tác đảm bảo an ninh và sửa chữa ổn định vẫn đang được tiến hành trong bối cảnh mối đe dọa từ các cuộc tấn công tên lửa tiếp theo. Ngoài ra, Ukraine đã đề xuất các phương án thay thế để giải quyết vấn đề cung cấp dầu không phải của Nga cho 2 quốc gia này.

“Ukraine đã, đang và sẽ tiếp tục là một đối tác năng lượng đáng tin cậy của Liên minh châu Âu và là quốc gia trung chuyển các nguồn tài nguyên năng lượng. Đồng thời, trước các lời đe dọa từ Hungary và Slovakia trong những ngày gần đây, Ukraine đang xem xét khả năng kích hoạt Cơ chế Cảnh báo Sớm được quy định trong Hiệp định Liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu”, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hungary và Slovakia tham gia hợp tác mang tính xây dựng và có trách nhiệm. Các tối hậu thư không nên gửi tới Kiev”.

Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố ông sẽ tiến hành ngừng xuất khẩu điện từ Slovakia sang Ukraine nếu Ukraine không khôi phục việc trung chuyển dầu Nga sang Slovakia trước đầu tuần tới.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng đã dọa ngừng cung cấp điện cho Ukraine nếu việc trung chuyển dầu qua đường ống Druzhba không được nối lại.

Chuyên gia năng lượng Ba Lan Wojciech Jakobik nêu rõ, nếu Slovakia tiến hành cắt nguồn cung điện khẩn cấp vào ngày 23/2, điều đó sẽ vi phạm các quy định của thị trường năng lượng.

“Việc làm đó sẽ gây tốn kém cho Slovakia nếu thực hiện một cách không phối hợp, bởi vì đây không chỉ là thương mại năng lượng song phương, mà còn là thương mại giữa châu Âu và Ukraine. Chúng ta đang ở cùng một thị trường được điều chỉnh bởi quyền tiếp cận mở với lưới điện và được điều tiết bởi nhiều quy định. Slovakia có thể làm điều gì đó ở cấp độ kỹ thuật, nhưng điều đó còn gây tranh cãi xét trên cơ sở chính sách năng lượng chung và quan hệ quốc tế”, ông nói.

Hungary và Slovakia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba. Hai quốc gia này nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Hungary và Slovakia, những nước đã kêu gọi Kiev kiềm chế các hành động đe dọa lợi ích quốc gia của họ.

Được coi là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu dài nhất thế giới, đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô qua quãng đường khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan. Chạy qua Ukraine, đường ống với công suất khoảng 2 triệu thùng/ngày này là tuyến đường chính để Nga vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia.