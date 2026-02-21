Hungary ra "tối hậu thư" cho Ukraine vì dừng trung chuyển dầu Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 20/2 cảnh báo sẽ phủ quyết khoản vay 106 tỷ USD của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine, trừ khi Kiev khôi phục việc trung chuyển dầu của Nga sang quốc gia EU.

Trước đó, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn khoản vay này ngày 11/2 nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga khi phía Kiev nhiều lần thừa nhận họ không đủ ngân sách vận hành đất nước trong cuộc xung đột đã kéo dài 4 năm qua.

Giới chức Ukraine cho biết đường ống Druzhba, chạy từ Nga qua lãnh thổ Ukraine đến Slovakia và Hungary, đã ngừng hoạt động sau khi bị hư hại trong một cuộc tấn công của Moscow hồi tháng 1. Nga bác bỏ thông tin này.

Việc Ukraine ngừng trung chuyển dầu khiến Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Thủ tướng Orbán không hài lòng. Hungary, Slovakia là 2 quốc gia EU phụ thuộc mạnh mẽ vào nguồn cung dầu giá rẻ và ổn định từ Nga trong nhiều năm qua.

“Chừng nào Ukraine còn chặn đường ống Druzhba, Hungary sẽ chặn khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine. Chúng tôi sẽ không để bị ép buộc!”, nhà lãnh đạo Hungary viết trên Facebook.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Sakova cho biết ngày 20/2 rằng Ukraine đã hoãn việc nối lại vận chuyển dầu đến ngày 24/2. Ngày 18/2, ông Fico tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nguồn cung và cảnh báo áp dụng các biện pháp trả đũa Ukraine nếu đường ống không được mở lại.

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cáo buộc Ukraine đang có hành động gây áp lực lên quốc gia EU khi ngừng trung chuyển dầu. Theo ông, Ukraine có thể đang tìm cách gây ra khủng hoảng nhiên liệu tại Hungary khi làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhiên liệu tăng cao trước thềm bầu cử.

Ông nói thêm rằng Budapest coi các bước đi như vậy là vi phạm các thỏa thuận quốc tế hiện hành. Ông Szijjártó nhấn mạnh rằng Hungary sẽ không thay đổi lập trường về viện trợ tài chính cho Ukraine cho đến khi việc trung chuyển được khôi phục hoàn toàn.

Theo phía Hungary, Kiev đang phớt lờ các nghĩa vụ đối với các đối tác. “Bằng việc chặn trung chuyển dầu sang Hungary qua đường ống Druzhba, Ukraine đã vi phạm Hiệp định Liên kết EU - Ukraine, không thực hiện các cam kết với Liên minh châu Âu. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ trước hành động này”, Ngoại trưởng Hungary tuyên bố.

Tình hình xung quanh đường ống Druzhba đã làm gia tăng căng thẳng giữa Kiev và Budapest. Hungary trước đó đã đe dọa thực hiện các biện pháp đáp trả vì việc ngừng trung chuyển dầu của Nga.