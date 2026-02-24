Slovakia ngừng cấp điện khẩn cấp cho Ukraine sau "tối hậu thư"

Thủ tướng Slovakia Robert Fico (Ảnh: Reuters).

“Từ hôm nay, quy định sau sẽ được áp dụng: nếu phía Ukraine đề nghị Slovakia hỗ trợ ổn định lưới điện Ukraine, họ sẽ không nhận được sự hỗ trợ đó”, Thủ tướng Slovakia Robert Fico thông báo trên Facebook ngày 23/2.

Thủ tướng Slovakia cho biết trước khi đưa ra quyết định này, ông đã muốn điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để nhận được câu trả lời về việc khi nào, hoặc liệu có, hoạt động trung chuyển dầu sang Slovakia qua đường ống Druzhba sẽ được khôi phục.

“Chúng tôi nhận được thông báo rằng Tổng thống Ukraine chỉ sẵn sàng trao đổi sau ngày 25/2 năm nay. Xét đến mức độ nghiêm trọng của tình hình và việc Slovakia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dầu mỏ, trong những hoàn cảnh như vậy, chúng tôi buộc phải ngay lập tức tiến hành biện pháp đáp trả đầu tiên”, ông Robert Fico nói.

Ông lưu ý thêm: “Đây là bước đáp trả đầu tiên mà chính phủ Slovakia có quyền thực hiện mà không vi phạm bất kỳ quy tắc hay nghĩa vụ quốc tế nào”.

Nhà lãnh đạo Slovakia nêu rõ: “Nếu phía Ukraine tiếp tục gây tổn hại đến lợi ích của Slovakia trong lĩnh vực cung ứng nguyên liệu thô chiến lược, chính phủ Slovakia cũng sẽ xem xét lại các lập trường mang tính xây dựng trước đây của mình đối với việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu và chuẩn bị các biện pháp tiếp theo”.

Công ty vận hành lưới điện quốc gia do nhà nước Slovakia quản lý, SEPS, chịu trách nhiệm truyền tải điện sang Ukraine. Trước đó trong ngày 23/2, Thủ tướng Robert Fico đã chỉ đạo công ty này dừng việc cung cấp điện.

Slovakia ngừng cung cấp điện cho Ukraine để đáp trả việc Kiev chặn hoạt động trung chuyển dầu Nga qua lãnh thổ nước này thông qua đường ống Druzhba.

Kể từ đầu tháng 2, không có dầu nào được bơm sang Slovakia. Ngày 18/2, chính phủ Slovakia đã tuyên bố tình trạng khủng hoảng trong nước do tình trạng thiếu hụt dầu mỏ.

Ông Fico cáo buộc chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky đã ngừng trung chuyển khí đốt sang Slovakia, “gây thiệt hại 500 triệu euro mỗi năm”.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Slovakia cho biết riêng trong tháng 1, lượng điện khẩn cấp gửi sang Ukraine để ổn định lưới điện đã gấp đôi tổng lượng cung cấp trong suốt năm 2025.

Trước đó, ông Fico từng đe dọa sẽ ngừng cung cấp điện khẩn cấp nếu Ukraine không khôi phục nguồn cung dầu cho Slovakia.

Ngoài Slovkia, Hungary cũng được cho là đang cân nhắc đình chỉ xuất khẩu điện và khí đốt tự nhiên sang Ukraine nếu nguồn dầu Nga qua đường ống Druzhba không được khôi phục.

Hungary và Slovakia phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba. Hai quốc gia này nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Hungary và Slovakia, những nước đã kêu gọi Kiev kiềm chế các hành động đe dọa lợi ích quốc gia của họ.

Được coi là một trong những mạng lưới vận chuyển dầu dài nhất thế giới, đường ống Druzhba vận chuyển dầu thô qua quãng đường khoảng 4.000km từ Nga và Kazakhstan đến các nhà máy lọc dầu ở Hungary, Slovakia, Séc, Đức và Ba Lan. Chạy qua Ukraine, đường ống với công suất khoảng 2 triệu thùng/ngày này là tuyến đường chính để Nga vận chuyển dầu thô đến Hungary và Slovakia.