Hungary muốn tránh lệnh trừng phạt của Mỹ với 2 tập đoàn dầu khí Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: RT).

Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết về biện pháp và cũng không cho thấy ý định sẽ công khai thách thức các lệnh hạn chế này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người có quan hệ khá thân thiết với nhà lãnh đạo Hungary, hôm 22/10 đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga, nhắm vào 2 tập đoàn dầu khí hàng đầu của Moscow là Lukoil và Rosneft. Đây là nỗ lực nhằm gây sức ép buộc Nga chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Động thái của ông Trump đã đẩy giá dầu tăng và khiến Hungary cùng Slovakia, 2 nước mua dầu Nga lớn nhất trong Liên minh châu Âu hiện nay, rơi vào tình thế khó xử.

Ông Orban cho biết ông đã trao đổi với công ty dầu khí MOL của Hungary về các lệnh trừng phạt này. “Chúng tôi đang tìm cách lách lệnh trừng phạt này”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh quốc gia Kossuth.

Các nhà máy lọc dầu của MOL ở Hungary và Slovakia, với tổng công suất xử lý 14,2 triệu tấn dầu thô mỗi năm, phụ thuộc vào dầu Nga được vận chuyển qua đường ống Druzhba.

Chi nhánh Slovnaft của MOL tại Slovakia hôm 23/10 cho biết họ đang phân tích khả năng tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hoạt động của mình, dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng 11.

Năm ngoái, MOL từng gặp vấn đề trong khâu vận chuyển khi Ukraine trừng phạt Lukoil. Khi đó, công ty đã đạt được thỏa thuận tiếp nhận quyền sở hữu các lô dầu bị ảnh hưởng ngay tại biên giới Belarus-Ukraine để đảm bảo dòng chảy dầu không bị gián đoạn.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhận định, kế hoạch của EU nhằm sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để thế chấp cho khoản vay bồi thường dành cho Ukraine có thể sẽ bất thành.

Theo ông, sáng kiến này gây tranh cãi và tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng, bao gồm vi phạm luật pháp quốc tế và các biện pháp đáp trả từ Moscow.

Vì vậy, ông đã đề xuất rằng châu Âu không nên đề cập tới khả năng tịch thu tài sản của Nga và EU cần đưa ra các phương án khác để tài trợ cho Ukraine trong 2 năm tới.