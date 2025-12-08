Hungary cảnh báo EU "lên dây cót" cho xung đột trực tiếp với Nga

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (Ảnh: AFP).

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 6/12 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga và khối này đã có những động thái hướng tới một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp.

"Liên minh châu Âu có quan điểm chính thức rằng đến năm 2030, khối này phải sẵn sàng cho chiến tranh", ông Orban nói.

Nhà lãnh đạo Hungary mô tả quy trình 4 bước thường dẫn đến xung đột gồm: cắt đứt quan hệ ngoại giao, áp đặt lệnh trừng phạt, chấm dứt hợp tác kinh tế và cuối cùng là xung đột vũ trang. Ông nói rằng hầu hết các bước này đã được thực hiện.

Ông Orban cũng nói rằng các nước châu Âu đang hướng tới một "nền kinh tế chiến tranh". Theo Thủ tướng Hungary, một số quốc gia thành viên EU đang chuyển đổi các ngành vận tải và công nghiệp để hỗ trợ sản xuất vũ khí.

Thủ tướng Orban nhấn mạnh lập trường phản đối chiến tranh của Hungary. "Nhiệm vụ của Hungary là ngăn chặn châu Âu sa vào chiến tranh", ông nói.

Ông Orban đã nhiều lần chỉ trích mạnh mẽ lập trường của EU về xung đột Ukraine.

Khác với hầu hết các quốc gia EU, Hungary giữ lập trường trung lập về cuộc xung đột và từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev. Hungary đã nhiều lần kêu gọi hòa bình và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga là không hiệu quả và gây tổn hại nhiều hơn cho các quốc gia áp đặt chúng.

Hungary đã từ chối cung cấp vũ khí hoặc binh lính cho Ukraine và nhiều lần kêu gọi ngừng bắn. Chính phủ của Thủ tướng Orban thường xuyên bất đồng quan điểm với các nhà lãnh đạo NATO và EU.

Thủ tướng Orban tin rằng các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine đã bị suy yếu trước lợi ích của ngành công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng Orban cũng tuyên bố phương Tây đã tìm cách ngăn chặn một thỏa thuận hòa bình ngay từ đầu cuộc xung đột và động thái này cuối cùng đã gây tổn hại cho Ukraine.

Cảnh báo của Thủ tướng Orban được đưa ra sau những phát biểu gần đây của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius rằng, một cuộc xung đột giữa châu Âu và Nga ngày càng có khả năng xảy ra trong những năm tới.

Nga nhiều lần tuyên bố các nỗ lực của châu Âu nhằm gây áp lực lên họ liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine là không mang lại lợi ích và tự gây ra hiệu ứng ngược.

Vào tháng 10, EU đã áp gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, nhắm mục tiêu vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử, cùng các cá nhân và thực thể của Moscow.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nhận định quan hệ của Nga với các nước châu Âu đang trong tình trạng khủng hoảng sâu sắc. Ông Grushko cho biết lập trường của các nước châu Âu ngăn cản họ đóng góp vào tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022, giới chức châu Âu cho rằng các nước thành viên NATO có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Moscow.

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO. Ngược lại, Moscow bày tỏ lo ngại việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu. Điện Kremlin cảnh báo, Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không phớt lờ các hành động có thể gây nguy hiểm đối với lợi ích của mình.