Estonia bắt đầu lắp đặt 600 lô cốt phòng thủ dọc biên giới với Nga

Các lô cốt bê tông cốt thép bắt đầu được Estonia lắp đặt dọc biên giới với Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Estonia).

Theo ông Krismar Rosin, người phát ngôn của Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Estonia, 7 lô cốt (còn gọi là boong-ke hay hầm trú ẩn) đang chờ được lắp đặt trong tuần này, với mục tiêu hoàn thành 28 chiếc vào cuối năm nay. Đây là giai đoạn đầu tiên của mạng lưới 600 boong-ke phòng thủ được thiết kế để tăng cường sườn phía đông của Liên minh châu Âu và NATO.

Việc triển khai này diễn ra muộn hơn một năm so với kế hoạch ban đầu do những khó khăn trong quá trình mua sắm. Ông Rosin giải thích, đợt đấu thầu ban đầu cho toàn bộ 600 hầm trú ẩn đã nhận được các mức giá vượt quá giới hạn ngân sách quy định. Các công ty xây dựng không thể đánh giá chính xác những thách thức trong việc lắp đặt nếu không biết vị trí cụ thể, thông tin được giữ bí mật vì lý do an ninh.

“Vì các công ty đó không biết… địa hình có lầy lội không, có rừng không, đường vào như thế nào - nên họ đã đưa ra những mức giá rất cao”, ông Rosin cho biết.

Để giải quyết vấn đề này, các quan chức Estonia đã thu hẹp chương trình thí điểm xuống còn 28 hầm trú ẩn và tiết lộ vị trí gần đúng cho các nhà thầu, nhằm có được ước tính chi phí thực tế và thu thập kinh nghiệm trước khi tiến hành mua sắm quy mô lớn hơn. Tổng số 572 hầm trú ẩn còn lại dự kiến sẽ được đấu thầu vào cuối năm nay.

Thiết kế "Tuyến phòng thủ Baltic" của Estonia bao gồm tường rào thép gai, đường tuần tra, hào chống tăng, chướng ngại vật răng rồng, bãi mìn, lô cốt bê tông, kho tàng,... (Ảnh: BQP Estonia).

Hệ thống phòng thủ đa lớp

Mỗi hầm trú ẩn, rộng khoảng 35m2, được thiết kế để chịu được đạn pháo 152mm. Chúng là một phần của hệ thống phòng thủ nhiều lớp được cho là dùng để ngăn chặn một cuộc gây hấn tiềm tàng của Nga. Ông Rosin cho biết, tất cả dây thép gai và chướng ngại vật "răng rồng" đã được vận chuyển và lưu trữ tại các khu vực được bố trí sẵn, chờ lắp đặt nếu cần thiết.

Ngoài các vấn đề về mua sắm, dự án còn đối mặt với những thách thức về phối hợp, đòi hỏi sự chấp thuận từ nhiều bên liên quan, bao gồm từ Quân đội Estonia, Cảnh sát và Biên phòng, cho tới các cộng đồng và chủ đất tư nhân, tất cả phải tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn thời bình.

“Chúng tôi đang xây dựng nó trong thời bình, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải tuân theo luật thời bình”, ông Rosin nói, so sánh điều này với các kịch bản thời chiến, nơi công binh có thể đào hào chống tăng “nhanh chóng, có lẽ chỉ trong vài giờ”.

Việc phối hợp dự án với Biên phòng, bao gồm các yêu cầu về đường tuần tra và kế hoạch chiến thuật phải phù hợp với vị trí đặt hầm trú ẩn và hào chống tăng của Bộ Quốc phòng, đã làm tăng thêm sự phức tạp tổng thể.

Ví dụ, chỉ có 500m trong tổng số 3,4km hào thử nghiệm chống tăng theo kế hoạch đã được hoàn thành, và việc xây dựng thêm bị trì hoãn chờ phê duyệt của Biên phòng.

Mặc dù gặp phải những trở ngại, Estonia vẫn đi trước Latvia và Lithuania về tiến độ thực hiện trên thực tế. Cả 3 quốc gia đều công bố dự án "Tuyến phòng thủ Baltic" phối hợp, nhưng đang thực hiện các phần của mình một cách độc lập dựa trên địa hình và đánh giá mối đe dọa khác nhau, mặc dù họ thống nhất về các khái niệm và chia sẻ kiến thức.

Ngân sách 60 triệu euro (70 triệu USD) của Estonia cho dự án - với khoảng 30 triệu euro đã được chi tiêu cho đến nay - thấp hơn đáng kể so với ngân sách của Lithuania và Latvia, phản ánh chiều dài biên giới ngắn hơn của Estonia và các chướng ngại vật tự nhiên, bao gồm hồ Peipus và các khu vực đầm lầy rộng lớn. Dự án của Estonia không bao gồm các hệ thống phòng không và hỏa lực tiên tiến mà các nước láng giềng đang tích hợp.

Lực lượng Biên phòng Estonia cũng đã triển khai một hệ thống phát hiện “bức tường UAV” riêng biệt dọc theo một số đoạn biên giới.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 11/12 tuyên bố châu Âu phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang toàn diện với Nga vì đây là "mục tiêu tiếp theo của Nga".

"Chúng ta phải chuẩn bị cho quy mô chiến tranh mà thế hệ ông bà của chúng ta từng trải qua", ông Rutte nói trong bài phát biểu ở Berlin, cảnh báo châu Âu "đang gặp nguy hiểm".

Người đứng đầu NATO nhắc lại rằng Moscow có thể sẵn sàng cho một cuộc chiến với liên minh trong vòng 5 năm.

Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công NATO. Ngược lại, Moscow bày tỏ lo ngại việc NATO tăng cường lực lượng ở châu Âu. Điện Kremlin cảnh báo, Nga không đe dọa bất kỳ ai, nhưng sẽ không phớt lờ các hành động có thể gây nguy hiểm đối với lợi ích của mình.