Quan chức Ukraine thừa nhận Kiev "trả giá quá đắt" vì chiến dịch Kursk

Ông Valerii Zaluzhnyi, Đại sứ Ukraine tại Anh (Ảnh: Kyiv Independent).

Ông Zaluzhnyi, cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, hôm 24/9 đã đưa ra đánh giá công khai đầu tiên về chiến dịch tập kích vượt biên giới của Ukraine năm 2024 vào tỉnh Kursk của Nga.

“Tôi không biết cái giá cụ thể của những hành động như vậy, nhưng rõ ràng là nó quá đắt”, ông nói.

Ukraine đã mở chiến dịch tập kích chưa từng có tiền lệ vào tháng 8/2024, tiến sâu vào lãnh thổ Nga và kiểm soát 1.300km² trong những tháng đầu tiên.

Ukraine tuyên bố chiến dịch này, do Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi lên kế hoạch, nhằm kéo căng lực lượng Nga ra khỏi mặt trận miền Đông và ngăn Moscow tập kích vào Sumy.

Nga đã mở một cuộc phản công vào mùa xuân năm nay và sau đó buộc Ukraine phải rút khỏi lãnh thổ đã kiểm soát được.

Ông Zaluzhnyi, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, cho biết những cuộc tấn công quy mô hạn chế có thể thực hiện, nhưng thực tế cho thấy chúng thường không mang lại thành công lâu dài.

“Thực tiễn đã chứng minh rằng, rốt cuộc, một đột phá chiến thuật biệt lập trên một đoạn hẹp của mặt trận sẽ không mang lại thành công cần thiết cho bên tấn công”, ông viết.

Cựu Tổng tư lệnh cũng lưu ý rằng lực lượng Nga đã tận dụng được “những lợi thế về công nghệ và chiến thuật” để làm chậm bước tiến của Ukraine và sau đó phản công.

Ông cho biết, Nga đang tiếp tục bào mòn lực lượng Ukraine bằng các chiến thuật thâm nhập và những đợt tấn công liên tục, trong khi Kiev thiếu nhân lực để ngăn chặn bước tiến.

Bình luận của ông Zaluzhnyi trái ngược với người kế nhiệm Syrskyi, quan chức luôn cho rằng Ukraine đã đạt được mục tiêu trong chiến dịch Kursk và khiến Nga chịu thiệt hại về quân số, cũng như vũ khí.

Chiến dịch Kursk ban đầu gây chú ý nhờ yếu tố bất ngờ và quy mô lớn, đánh dấu cuộc tiến công lớn đầu tiên của Ukraine trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn còn chia rẽ về giá trị chiến lược của nó.

Những người phản đối cho rằng cuộc tiến công không làm chậm bước tiến của Nga ở tỉnh Donetsk, mà biến thành một trận chiến tốn kém, làm tiêu hao nguồn lực của Ukraine.

Vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát Kursk và Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết, Ukraine đã có 76.000 binh sĩ thương vong và mất 7.700 trang thiết bị quân sự trong chiến dịch này.

Cả Nga và Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố của đối phương về những thương vong của bên còn lại trong trận chiến ở Kursk.

Mặt khác, ông Zaluzhnyi cũng nhắc lại cuộc phản công năm 2023 của Ukraine, khi ông còn giữ chức Tổng tư lệnh. Ông cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến chiến dịch phản công bất thành là sự thiếu hụt nguồn lực và nhân lực trong các đội hình tấn công.

“Đột phá một phòng tuyến của đối phương như thế này đòi hỏi ưu thế áp đảo tại điểm đột phá, cùng với lực lượng dự bị cơ động có thể nhanh chóng tiến vào khoảng trống và mở rộng chiều sâu tác chiến trước khi đối phương kịp phản công hoặc lập phòng tuyến mới. Vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, chúng tôi đã không đạt được ưu thế đó trước khi mở cuộc tấn công", ông cho hay.