Ukraine tung đội quân 15.000 robot: Binh sĩ hé lộ chiến thuật hiệu quả nhất

Một robot của Ukraine (Ảnh: Newsweek).

Bộ Quốc phòng Ukraine có kế hoạch đưa 15.000 hệ thống robot ra chiến trường vào năm 2025 nhằm đối phó với tình trạng thiếu binh sĩ trên tiền tuyến.

Oleksandr Yabchanka, người đứng đầu hệ thống robot của Tiểu đoàn Da Vinci Wolves của Ukraine, nói rằng có ít nhất 8 cách mà những robot này đang được sử dụng. Robot có thể đặt mìn, vận tải hậu cần, sơ tán thương binh.

Ngoài những cách trên, chúng còn được dùng để rà phá mìn, tập kích vào các vị trí của Nga, thu thập thông tin tình báo và đôi khi trở thành "quả bom di động".

Yabchanka hé lộ một trong những cách sử dụng hiệu quả nhất đối với lực lượng Ukraine: Dùng robot làm bom, vì robot có thể mang nhiều thuốc nổ hơn UAV và có thể tiếp cận gần mục tiêu hơn so với binh sĩ.

"Một điểm khác biệt quan trọng giữa các hệ thống không người lái trên không và trên mặt đất là khối lượng mà chúng có thể mang", Yabchanka nói.

Ông nói rằng các UAV lớn nhất có thể mang theo mìn nặng khoảng 10kg, trong khi những robot mặt đất nhỏ nhất mà ông làm việc có thể mang hơn 22kg và trung bình còn có thể mang nhiều hơn thế.

Robot cũng có thể tiến sát các vị trí của Nga trước khi phát nổ hơn bất kỳ binh sĩ nào.

Công nghệ robot vẫn đang phát triển và cải thiện, nhưng ông Yabchanka nói rằng vẫn còn nhiều điểm yếu.

Robot có thể thu thập thông tin qua camera, nhưng không hiệu quả bằng UAV. Ngay cả những chướng ngại vật đơn giản như cỏ cũng có thể hạn chế khả năng này.

Một vấn đề khác là robot có thể bị mất tín hiệu điều khiển và trở thành "một đống sắt vụn đắt tiền". Nhiều công ty đang ứng dụng AI để robot có thể di chuyển mà không cần điều khiển trực tiếp, nhưng đây là một cuộc chạy đua công nghệ liên tục.

Khi đi giải cứu binh sĩ bị thương, robot có thể cứu người với ít rủi ro hơn cho đồng đội, nhưng chỉ được dùng khi bất khả kháng. Nếu mất tín hiệu, robot sẽ bỏ lại binh sĩ ở nơi nguy hiểm và có thể bị UAV đối phương phát hiện.

Robot đang được gắn súng trường và các loại vũ khí khác để bắn vào vị trí của đối thủ, giảm nguy cơ cho binh sĩ Ukraine. Yabchanka mô tả đây là chức năng "phức tạp nhất để triển khai".

Robot cũng có thể đặt mìn, một nhiệm vụ nguy hiểm đối với con người do UAV đối phương giám sát dày đặc, đồng thời mang được nhiều mìn hơn lính.

Khác với UAV, robot cũng có thể rà phá mìn, tiến lên trước đội hình để kiểm tra an toàn tuyến đường. Nếu vướng mìn, robot bị hư hại còn tốt hơn là binh sĩ thương vong.

Công nghệ robot đang được Ukraine cải tiến ngay trong thời chiến, với sự hợp tác chặt chẽ giữa binh sĩ và các nhà sản xuất.

Mặt khác, Nga cũng đang liên tục áp dụng công nghệ mới. Với tiềm lực về khoa học và công nghệ quốc phòng, câu hỏi không phải là Nga có đủ khả năng thực hiện không mà là khi nào và bên nào sẽ nhanh hơn trong cuộc đua công nghệ.

Vào tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố thành lập một nhánh quân sự riêng biệt chuyên về hệ thống không người lái trong quân đội Nga, trong đó có robot mặt đất. Động thái này nhằm biến UAV và robot thành một phần chính thức trong mô hình tác chiến hiện đại, không chỉ còn là phụ trợ.

Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW), Nga đã phát triển hàng loạt robot có khả năng hoạt động tự hành, dùng để sơ tán, vận tải hậu cần, rải mìn, chiến đấu. Họ đã bắt đầu thí điểm đưa robot ra tiền tuyến để thử nghiệm, rút kinh nghiệm nhằm cải tiến vũ khí.