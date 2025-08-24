Mỹ sắp bán 3.350 tên lửa tầm bắn 450km cho Ukraine?

Mô phỏng một tên lửa ERAM (Ảnh: Army Recognition).

Chính phủ Mỹ được cho đã phê duyệt bán 3.350 tên lửa hành trình phóng từ trên không loại ERAM cho Ukraine, Wall Street Journal (WSJ) dẫn nguồn tin từ 2 quan chức Mỹ cho biết.

Vũ khí này tầm bắn lên tới 450km và có thể sẽ được chuyển đến Ukraine trong vòng 6 tuần. Một số quan chức Mỹ nói với WSJ rằng Ukraine sẽ phải xin phép Lầu Năm Góc khi sử dụng chúng.

WSJ cho biết gói vũ khí trị giá 850 triệu USD, phần lớn do các nước châu Âu tài trợ và bao gồm các hạng mục khác.

Hiện Mỹ và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Mỹ chưa chính thức công bố kế hoạch bàn giao các tên lửa mới này. Ngoài ERAM, những loại vũ khí khác mà các chính phủ châu Âu mua từ Mỹ cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ Ukraine, nhưng chỉ trong phạm vi lãnh thổ Ukraine.

Đặc biệt bao gồm hệ thống phòng không và các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt GMLRS với tầm bắn 145km.

Các lực lượng phòng thủ Ukraine sẽ được nhận vũ khí dẫn đường phóng từ trên không Extended Range Attack Munition (ERAM) theo gói viện trợ quốc phòng trị giá 850 triệu USD được Nhà Trắng phê duyệt đầu tuần này và chủ yếu do các đối tác châu Âu tài trợ.

ERAM, về cơ bản là sự kết hợp giữa bom hàng không và tên lửa hành trình, lần đầu được công bố công khai vào tháng 7/2024. Các báo cáo thời điểm đó cho thấy Mỹ phát triển loại vũ khí này riêng cho Ukraine, với Không quân Mỹ là cơ quan đặt hàng.

Đơn đặt hàng phát triển được nộp ngày 31/1/2024, với kế hoạch sản xuất trong vòng 24 tháng kể từ khi ký hợp đồng. Với việc bàn giao bắt đầu từ tháng 10 năm nay, nhà phát triển đã hoàn thành dự án sớm hơn đáng kể, dù chưa rõ thời điểm sản xuất chính xác được bắt đầu khi nào.

Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi liệu ERAM có gặp vấn đề giống hệ thống GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) dùng với HIMARS và M270 MLRS hay không. GLSDB ban đầu bị tổn thương trước tác chiến điện tử của Nga, buộc phải tinh chỉnh thêm trước khi cung cấp các lô tiếp theo cho Ukraine.

Về sản xuất, các nhà báo trích dẫn sản lượng dự kiến lên tới 1.000 quả ERAM mỗi năm. Điều này cho thấy việc bàn giao hơn 3.000 quả đã hứa có thể mất vài năm, trừ khi Mỹ đã dự trữ một phần đơn hàng.

Các báo cáo trước đó cũng cho biết Mỹ đang cân nhắc trang bị đầu dò Quicksink cho ERAM để có thể tấn công mục tiêu hải quân, cũng như khả năng cải tiến loại vũ khí này thành phương tiện đánh chặn UAV giá rẻ.

ERAM có tốc độ bay không dưới 763km/h và độ chính xác trong vòng 10m.