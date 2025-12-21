Hé lộ lý do Nga chọn Đặc phái viên Mỹ ở Trung Đông để đàm phán về Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin (Ảnh: AFP).

Báo Wall Street dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đặc biệt quan tâm đến việc gặp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về các vấn đề Trung Đông, ông Steve Witkoff.

Thông qua mối quan hệ gần gũi với Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã mời ông Witkoff đến Nga.

Theo WSJ, trong thời gian ông Witkoff lưu trú tại Ả rập Xê út, Thái tử Mohammed đã đề nghị giới thiệu ông với phía Nga. Ả rập Xê út trong nhiều năm qua đã đề nghị hỗ trợ Mỹ làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Các nguồn tin cho hay, Moscow đặt ra một điều kiện cho cuộc gặp với đại diện Mỹ: ông Steve Witkoff phải đến một mình, không có sĩ quan CIA, không có nhà ngoại giao, thậm chí không có cả phiên dịch.

Theo bài báo, Moscow đã nghiên cứu kỹ đội ngũ thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm Đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Nga Keith Kellogg. Tuy nhiên, các báo cáo tình báo Nga cho thấy con gái của ông Kellogg điều hành một tổ chức từ thiện tại Ukraine. Theo quan điểm của Moscow, đây là một dấu hiệu cho thấy ông Kellogg có thể không thiện cảm với các yêu cầu của Nga.

WSJ mô tả, trong cuộc gặp đầu tiên giữa ông Witkoff và ông Putin, đại diện Mỹ liên tục ghi chép trong khi lắng nghe nhà lãnh đạo Điện Kremlin giảng giải về “lịch sử nghìn năm của Nga”. Đồng thời, ông Putin cũng đánh giá liệu người đối diện có thực sự cởi mở với lập trường của Nga hay không.

Tờ báo cũng nhấn mạnh, ông Witkoff đã thực hiện 6 chuyến đi tới Moscow, trong khi chưa từng đến Ukraine. Theo một đại diện Nhà Trắng, ông Witkoff bay sang Nga bằng máy bay riêng và tự chi trả toàn bộ chi phí. Ngoài ra, trong một số chuyến công du nước ngoài, ông còn đưa theo bạn đời là Lauren Olaya, cựu vận động viên golf chuyên nghiệp và người dẫn chương trình truyền hình.

WSJ cho rằng sự nổi bật của ông Witkoff với vai trò kênh đối thoại then chốt với Điện Kremlin có thể một phần là kết quả của nỗ lực từ Moscow nhằm gạt các nhà ngoại giao Mỹ truyền thống ra bên lề, thay vào đó tiếp cận những nhân vật kinh doanh có tầm ảnh hưởng.

Theo WSJ, cách tiếp cận này được tạo điều kiện bởi sự hoài nghi lâu nay của ông Trump đối với các liên minh truyền thống, cũng như xu hướng coi trọng lòng trung thành cá nhân từ các cộng sự lâu năm như ông Witkoff.

Trong khi đó, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định quyết định bổ nhiệm ông Witkoff hoàn toàn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Bà nói thêm, “việc cho rằng bất kỳ quốc gia nước ngoài nào tác động đến quyết định này là điều vô lý”.