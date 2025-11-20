Cuộc gặp của Đặc phái viên Mỹ và Tổng thống Ukraine bị hủy vào phút chót

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (Ảnh: AFP).

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff từng lên kế hoạch gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 19/11 để thảo luận về một kế hoạch hòa bình mới. Tuy nhiên, cuộc gặp đã không diễn ra. Axios dẫn các nguồn tin ngoại giao cho hay, điều này là bởi Tổng thống Ukraine đến với một kế hoạch khác.

Theo quan chức Mỹ, ông Zelensky tới Ankara mang theo một kế hoạch được soạn thảo với các đối tác châu Âu và kế hoạch này “Nga sẽ không bao giờ chấp nhận”.

Một quan chức Ukraine cho biết cuộc gặp bị hoãn vì ông Zelensky muốn kế hoạch phải được thảo luận trong một định dạng rộng hơn, có sự tham gia của các nước châu Âu.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ nói rằng bê bối tham nhũng ở Ukraine là một lý do khác khiến cuộc gặp bị hoãn.

Quan chức này cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao quyền cho ông Witkoff để tìm cách đạt thỏa thuận với ông Zelensky ở Thổ nhĩ Kỳ và ủng hộ quyết định hủy cuộc gặp.

“Hiện giờ chúng tôi sẽ chờ đợi. Bóng đang nằm trong chân ông Zelensky”, quan chức Mỹ nói, đồng thời cho hay ông Zelensky được hoan nghênh đến Washington để thảo luận về kế hoạch mới của Mỹ nếu ông muốn.

Nhà Trắng và Văn phòng Tổng thống Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận.

Thông tin xuất hiện giữa lúc các hãng truyền thông, trong đó có Axios và Financial Times đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xây dựng một kế hoạch hòa bình mới cho Ukraine trên cơ sở tham vấn với Nga.

Theo NBC, những người tham gia soạn thảo kế hoạch gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner.

Kế hoạch được cho là gồm 28 điểm, trong đó có điều khoản Ukraine nhượng bộ lãnh thổ Donbass cho Nga, cắt giảm một nửa quy mô lực lượng vũ trang Ukraine, và công nhận tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức.

Theo nguồn tin, Nhà Trắng kỳ vọng có thể đạt được một khuôn khổ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trước cuối tháng này.

Ba quan chức Mỹ nói với NBC News rằng khuôn khổ của cái gọi là thỏa thuận hòa bình vẫn cần được trình bày cho phía Ukraine, và thời điểm hoàn tất bản dự thảo trùng với chuyến thăm của phái đoàn Bộ Quốc phòng Mỹ tới Ukraine.

Ukraine dường như chỉ được thông báo về những nét tổng quát của kế hoạch, nhưng chưa nhận được thông tin chi tiết và cũng không được mời đưa ra đề xuất của mình.

Một đại diện của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll đã được thông báo về kế hoạch 28 điểm, nhưng đây không phải là trọng tâm chính trong các cuộc gặp của ông tại Kiev.

Chuyến thăm là một phần nỗ lực của Nhà Trắng nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình.

“Nỗ lực của Mỹ nhằm hồi sinh các cuộc đàm phán hòa bình dường như đang tăng tốc, mặc dù Nga không cho thấy dấu hiệu thay đổi các điều kiện chấm dứt xung đột và đã hạ thấp thông tin truyền thông rằng Mỹ đang xây dựng một kế hoạch hòa bình 28 điểm”, nguồn tin nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho biết Nga không có kế hoạch gặp Bộ trưởng Lục quân Mỹ Driscoll sau cuộc đàm phán của ông tại Kiev, đồng thời nhấn mạnh “không có gì mới” kể từ cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Trump ở Alaska hồi tháng 8.