Ukraine muốn Mỹ cung cấp đảm bảo an ninh tới 50 năm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu bên lề Hội nghị An ninh Munich ngày 14/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Hôm nay chúng tôi có một đề xuất đảm bảo an ninh 15 năm từ Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn có hơn 20 năm – 30, 50 năm… Chúng tôi sẽ xem chính quyền và quốc hội sẵn sàng đồng ý đến mức nào”.

Ông Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine đã gặp các thượng nghị sĩ vào hôm 14/2 và nói với họ rằng Ukraine mong muốn kéo dài thời hạn của các bảo đảm an ninh để chúng trở nên hiệu quả hơn đối với các nhà đầu tư.

“Chúng tôi vừa có một cuộc gặp với các nhà đầu tư và doanh nghiệp, và họ cần những bảo đảm kéo dài”, ông nói.

Đảm bảo an ninh của Mỹ và châu Âu dành cho Ukraine là một trong những vấn đề then chốt trong bất cứ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào giữa Ukraine và Nga.

Moscow nhiều lần tuyên bố phản đối việc phương Tây triển khai lực lượng ở Ukraine hậu xung đột dưới mọi hình thức.

Tuần tới tại Geneva, Ukraine, Mỹ và Nga sẽ thảo luận về cách thức một phái bộ giám sát sẽ hoạt động trong trường hợp đạt được lệnh ngừng bắn.

“Về khía cạnh quân sự, họ phải chấp nhận một phái bộ giám sát và cách thức nó sẽ vận hành nếu chiến tranh kết thúc, tức là giám sát lệnh ngừng bắn”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng cho biết thêm rằng Ukraine sẽ nêu vấn đề về một thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng, nhưng hiện tại không thể thảo luận công khai các chi tiết.

Ông nhấn mạnh, Ukraine sẽ làm mọi thứ để bảo đảm không bên nào có thể cáo buộc Kiev không muốn chấm dứt xung đột.

Trong tháng 1 và tháng 2, Ukraine, Mỹ và Nga đã họp 3 bên tại Abu Dhabi. Theo Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov, cuộc họp gần nhất tập trung vào các phương thức thực thi lệnh ngừng bắn và giám sát việc chấm dứt các hành động thù địch.

Vòng đàm phán thứ ba sẽ diễn ra vào ngày 17-18/2 tại Geneva. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phái đoàn Nga sẽ do Vladimir Medinsky, trợ lý của nhà lãnh đạo Nga, dẫn đầu.

Theo truyền thông Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng sẽ cử Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, người được biết đến với lập trường đối ngoại cứng rắn và quyết liệt, tham gia đàm phán.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky đã phê duyệt đội ngũ đàm phán trong đó có các thành viên từng tham gia các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang thúc đẩy sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình Ukraine để ông có thể tập trung cho cuộc bầu cử giữa kỳ.

Theo ông Zelensky, ông Trump quan tâm đến việc nhanh chóng đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện, vì ông ưa chuộng các giải pháp quy mô lớn.

Ông nhấn mạnh, đối với Ukraine, trình tự của các thỏa thuận là yếu tố then chốt, trong đó các bảo đảm an ninh và những điều kiện quan trọng khác cần phải được xác định trước.

Tổng thống cũng cho biết Ukraine có thể tổ chức bầu cử nếu đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời với Nga kéo dài 2-3 tháng. Ông lưu ý rằng bầu cử chỉ có thể diễn ra sau khi các hoạt động thù địch chấm dứt và các bảo đảm an ninh cho đất nước được bảo đảm.