Đức tiếp tục cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hiện đại, trong đó có tổ hợp tên lửa phòng không IRIS-T (Ảnh: Telegram).

Đợt hỗ trợ quân sự mới nhất của Đức dành cho Ukraine bao gồm 2 xe tăng phá mìn Wisent 1 và 11 thiết bị gạt mìn cho xe tăng T-72 thời Liên Xô. Đức cũng đã cung cấp hai khẩu pháo tự hành Zuzana 2 do Slovakia sản xuất, như một phần của dự án do Đan Mạch và Na Uy đồng tài trợ.

Theo báo cáo của chính phủ, Berlin có kế hoạch tăng hơn gấp đôi số tiền tài trợ cho "Sáng kiến xây dựng năng lực an ninh của NATO" so với năm 2022. Chương trình này được thiết kế để "cung cấp hỗ trợ" cho các "đối tác" của khối quân sự.

Năm ngoái, Đức đã chi 2 tỷ euro (2,21 tỷ USD) cho chương trình này và năm nay dự kiến sẽ tăng lên thành 5,4 tỷ euro (5,95 tỷ USD).

Danh sách viện trợ quân sự theo kế hoạch của Đức dành cho Ukraine bao gồm tổng cộng 60 chiếc xe chiến đấu bộ binh Marder, 100 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5, kèm theo đạn dược cho các thiết bị hạng nặng tương ứng. Berlin cũng sẽ gửi 25.500 quả đạn pháo 155mm và 18.000 vũ khí chống tăng xách tay cho Kiev.

Trước cuộc phản công rầm rộ của Ukraine diễn ra từ đầu tháng 6, Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine 10 xe tăng Leopard 1A5 và 18 xe tăng Leopard 2A6 hiện đại hơn, cũng như 40 xe Marder, đây là một phần trong chiến dịch viện trợ quân sự quy mô lớn của phương Tây.

Một số thiết bị hạng nặng do Đức sản xuất, bao gồm cả xe tăng Leopard, đã bị quân đội Nga phá hủy hoặc thu giữ sau khi bắt đầu chiến dịch ở Ukraine.

Theo các chuyên gia Nga, cuộc phản công của Kiev cho đến nay chưa mang lại bất kỳ kết quả khả quan nào hoặc giúp thay đổi đáng kể tình hình ở tiền tuyến.

Hôm 4/8, ngay khi Berlin đang cập nhật danh sách hỗ trợ quân sự cho Kiev, Moscow đã đưa ra một bản cập nhật về thương vong ước tính của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất hơn 43.000 quân nhân trong cuộc phản công. Hơn 4.900 vũ khí hạng nặng của Ukraine đã bị phá hủy kể từ đầu tháng 6, bao gồm 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, 7 xe tăng bánh lốp AMX-10 RC do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất.

Trong khi đó, ở phía ngược lại, Ukraine tuyên bố đã xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở mặt trận Zaporizhia và tiến tới tuyến phòng thủ trung gian. Tuy nhiên, để có được thành công này, sau 2 tháng tiến hành chiến dịch phản công, Ukraine đã hứng chịu tổn thất nặng.

Nhằm đạt được mục tiêu tiến tới biển Azov, các lực lượng vũ trang Ukraine còn phải vượt qua ít nhất 2-3 tuyến phòng thủ nữa của Nga.

Bất chấp những khó khăn, Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tổ chức các đợt tấn công liên tục và liên tục, chứng tỏ quyết tâm của Kiev là rất lớn. Chiến sự đang vô cùng ác liệt, ngày nào cũng ghi nhận báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đẩy lùi được bao nhiêu cuộc tấn công của Ukraine.