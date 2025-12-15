Hé lộ điều Ukraine không nhượng bộ trong đàm phán thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà đàm phán cấp cao của Ukraine Rustem Umerov và Thủ tướng Đức Friedrich Merz gặp con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Jared Kushner, Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff và Tư lệnh tối cao Liên minh NATO tại châu Âu (SACEUR) Alexus Grynkewich tại Berlin, Đức, ngày 14/12 (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Politico dẫn lời một quan chức Pháp cho biết, trong cuộc đàm phán hôm 14/12 tại Berlin, có sự tham gia của phái đoàn Mỹ và Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc rút quân khỏi vùng Donbass và thiết lập một vùng kinh tế tự do.

Nguồn tin tiết lộ, các đại diện của Mỹ tiếp tục yêu cầu Kiev nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga. Các nước châu Âu không đồng ý với lập trường của Washington, cho rằng vấn đề lãnh thổ không nên được thảo luận cho đến khi Ukraine nhận được các đảm bảo về an ninh.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề nghị Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Kiev còn kiểm soát ở Donbass để thiết lập "vùng kinh tế tự do" tại khu vực này. Phía Nga gọi đây là vùng "phi quân sự" và lực lượng Nga sẽ không tiến vào đó.

Tổng thống Zelensky cho biết Nga muốn “kiểm soát toàn bộ vùng Donbass”, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, ở phía Đông Ukraine, điều mà Kiev "không thể chấp nhận". Ông tuyên bố bất kỳ giải pháp lãnh thổ nào nhằm chấm dứt cuộc chiến cũng phải do người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu dân ý.

Trong khi đó, báo Bild của Đức đưa tin, trong các cuộc đàm phán ở Berlin, chính quyền Kiev được cho là đã đồng ý tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày và không tìm kiếm tư cách thành viên NATO với một số điều kiện nhất định.

Theo nguồn tin của Bild, "Ukraine sẵn sàng chấp nhận cả hai điểm trong kế hoạch của Mỹ về việc tổ chức bầu cử và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO với một số điều kiện nhất định". Hơn nữa, Kiev được cho là cũng sẵn sàng "đóng băng" giới tuyến giao tranh hiện tại, nhưng từ chối rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ Donbass.

Politico đưa tin, cuộc gặp dự kiến ​​giữa Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào ngày 15/12, cùng với sự tham gia của một số quan chức EU và NATO, cũng như các cuộc đàm phán tiềm năng theo khuôn khổ E3 (Đức, Anh và Pháp), sẽ cho phép châu Âu một lần nữa thuyết phục Mỹ thay đổi lập trường về một giải pháp hòa bình.

Trước đó, báo Le Monde của Pháp đưa tin chính quyền Ukraine đồng ý với ý tưởng thiết lập một vùng đệm phi quân sự ở Donbass, nhưng yêu cầu cả 2 bên phải rút quân dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Báo Pháp lưu ý rằng điểm này đã được đưa vào kế hoạch hòa bình 20 điểm mới gửi tới Washington và Ukraine là “tác giả” của đề xuất này với sự ủng hộ từ Anh, Pháp và Đức, chứ không phải Mỹ.

Tiến trình đàm phán thỏa thuận hòa bình

Vào tháng 11, Washington đề xuất một kế hoạch 28 điểm để giải quyết xung đột ở Ukraine. Tài liệu này vấp phải sự phản đối của Ukraine và châu Âu. Các nước này sau đó đã tìm cách sửa đổi đáng kể kế hoạch của Mỹ theo hướng có lợi cho Kiev.

Ngày 23/11, Mỹ và Ukraine đã tổ chức các cuộc tham vấn tại Geneva. Sau đó, Tổng thống Trump cho biết kế hoạch hòa bình ban đầu đã được sửa đổi để tính đến lập trường của Moscow và Kiev, do vậy chỉ còn lại một vài vấn đề gây tranh cãi. Ông cũng lưu ý rằng kế hoạch mới đã giảm xuống còn 22 điểm.

Ngày 30/11, đại diện của Mỹ và Ukraine đã gặp nhau tại Florida để thảo luận về các cách thức chấm dứt xung đột, các giải pháp dài hạn cho vấn đề kinh tế và an ninh, triển vọng bầu cử ở Ukraine và vấn đề lãnh thổ.

Ngày 3/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner tại Điện Kremlin. Chủ đề chính của cuộc gặp là giải quyết xung đột ở Ukraine. Theo Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, hai bên đã thảo luận về các đề xuất từ ​​4 văn kiện trong kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Ngày 8/12, Tổng thống Zelensky tuyên bố ông sẽ trao cho Mỹ một phiên bản mới của kế hoạch hòa bình được xây dựng trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu. Người đứng đầu chính quyền Ukraine lưu ý rằng kế hoạch đã được rút gọn từ 28 điểm xuống còn 20 điểm và vẫn chưa đạt được thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ.

Ngày 9/12, Tổng thống Trump tuyên bố đã đến lúc tổ chức bầu cử ở Ukraine, cho rằng Kiev đang lợi dụng xung đột để trì hoãn tiến trình này. Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng tổ chức bầu cử tổng thống, nhưng nhấn mạnh điều này đòi hỏi phải sửa đổi luật và bổ sung các biện pháp an ninh để đảm bảo các quân nhân trên chiến trường có thể bỏ phiếu. Ông kêu gọi các nhà lập pháp chuẩn bị những thay đổi pháp lý cần thiết, đồng thời thúc giục Mỹ và châu Âu đảm bảo an ninh cho quá trình bỏ phiếu.

Vào ngày 14/12, một cuộc họp đã được tổ chức tại Berlin giữa các phái đoàn Mỹ và Ukraine để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine.

Phái đoàn Mỹ bao gồm Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky, Thư ký Hội đồng An ninh Rustem Umerov và Tổng Tham mưu trưởng Andrey Gnatov tham gia cuộc đàm phán.

Theo báo Bild, lễ Giáng sinh đã được ấn định là hạn chót mới cho thỏa thuận hòa bình Ukraine.