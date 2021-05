Ấn Độ "vỡ trận" vì Covid-19, Mỹ, EU hỗ trợ khẩn cấp

Dân trí Mỹ, Anh và các nước Liên minh châu Âu (EU) cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho Ấn Độ từ ôxy, trang thiết bị y tế đến thuốc men để đối phó với "sóng thần" Covid-19.

Số người mắc và tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ liên tiếp lập kỷ lục trong làn sóng bùng phát mới (Ảnh: Reuters).

"Vô cùng quan ngại về tình hình dịch tễ ở Ấn Độ. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bình luận trên Twitter ngày 25/4.

Bà Leyen cho biết thêm: "EU sẽ khẩn cấp cung cấp các nguồn lực theo đề nghị của Ấn Độ thông qua cơ chế bảo vệ dân sự của EU". Cơ chế bà Leyen đề cập đến cho phép các nước EU phối hợp hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp.

Ủy viên EU chuyên trách vấn đề cứu trợ nhân đạo Janez Lenarcic cho hay, các thành viên của khối đã phối hợp để cung cấp ôxy và thuốc men cho Ấn Độ.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua cũng tuyên bố chính phủ của bà đang chuẩn bị hỗ trợ khẩn cấp cho Ấn Độ. Tuy chưa có thông tin chi tiết về gói cứu trợ của Đức nhưng báo Der Spiegel đưa tin, các lực lượng vũ trang của nước này đã nhận được đề nghị hỗ trợ tổ chức cung cấp ôxy cho Ấn Độ.

Cùng ngày, chính phủ Anh cho biết, nước này sẽ chuyển hơn 600 thiết bị y tế, trong đó có máy thở để giúp Ấn Độ đối phó làn sóng Covid-19 mới. Lô hàng cứu trợ này dự kiến sẽ cập cảng Ấn Độ vào hôm 27/4. "Chúng tôi sát cánh cùng Ấn Độ với vai trò bạn bè, đối tác trong giai đoạn thử thách đối phó đại dịch Covid-19", Thủ tướng Anh Boris Johnson nói.

Trong cuộc điện đàm hôm qua với Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ y tế thêm cho Ấn Độ trong cuộc chiến đối phó Covid-19. Theo đó, Mỹ sẽ cho phép xuất khẩu cho Ấn Độ các nguyên liệu thô cần thiết cho sản xuất vắc xin, cũng như gửi các bộ xét nghiệm Covid-19, máy thở, quần áo bảo hộ cho Ấn Độ. Trước đó, Mỹ cấm xuất khẩu nguyên liệu thô dùng để sản xuất vắc xin Covid-19 với lý do đáp ứng nhu cầu trong nước trước tiên.

Các lò hỏa thiêu ở Ấn Độ đỏ lửa ngày đêm (Ảnh: Reuters).

Ấn Độ đang chật vật đối phó với làn sóng Covid-19 mới mà giới chức nước này ví như "sóng thần" tàn phá đất nước. Trong ngày 25/4, Ấn Độ ghi nhận thêm gần 350.000 ca mắc mới, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp Ấn Độ lập kỷ lục thế giới về số ca mắc trong ngày. Đến nay, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng hơn 17,3 triệu ca mắc, trong đó hơn 195.000 người đã tử vong vì Covid-19.

Đợt bùng phát mới khiến hệ thống y tế của Ấn Độ trên bờ vực sụp đổ. Hầu hết các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân thậm chí đã tử vong khi chưa kịp được nhập viện. Ngoài thiếu giường bệnh, các bệnh viện của Ấn Độ cũng thiếu trầm trọng ôxy dành cho các bệnh nhân nặng, thiếu trang thiết bị y tế, thuốc men.

Trong khi đó, thi thể bệnh nhân Covid-19 xếp chồng chất bên ngoài các lò hỏa táng do các lò thiêu đều quá tải dù hoạt động hết công suất.

Minh Phương

Theo Reuters, NPR