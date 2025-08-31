Hamas xác nhận lãnh đạo quân sự thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

Ông Mohammad Sinwar (Ảnh: Ynet).

Nhóm vũ trang Hamas của người Palestine ngày 30/8 thông báo về cái chết của lãnh đạo quân sự tại Gaza, Mohammad Sinwar, vài tháng sau khi Israel tuyên bố đã hạ sát nhân vật này trong một cuộc không kích hồi tháng 5.

Hamas không tiết lộ chi tiết về cái chết của ông Sinwar nhưng công bố hình ảnh ông cùng các lãnh đạo khác của nhóm đã thiệt mạng trong cuộc chiến với Israel.

Theo Washington Post, cuộc không kích của Israel dường như diễn ra vào ngày 13/5, nhắm vào một đường hầm ngầm nơi các quan chức cấp cao của Hamas đã triệu tập cuộc họp.

Mohammad Sinwar là em trai của Yahya Sinwar, thủ lĩnh cấp cao của Hamas, người đồng chỉ huy vụ tấn công vào Israel hôm 7/10/2023. Ông Yahya Sinwar đã bị Israel hạ sát trong giao tranh một năm sau đó.

Ông Mohammad Sinwar đã được thăng lên hàng ngũ lãnh đạo cao nhất của nhóm sau cái chết của anh trai.

Sau khi ông Mohammad Sinwar thiệt mạng, quyền chỉ huy cánh vũ trang Hamas trên toàn bộ Dải Gaza đã được trao cho cộng sự thân cận Izz al-Din Haddad, người hiện phụ trách các chiến dịch ở miền Bắc Gaza.

Các cuộc không kích của Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas đã khiến hầu hết dân số ở Gaza phải di dời, hàng chục nghìn thường dân thiệt mạng và gây ra nạn đói.

Theo cơ quan y tế Gaza, ít nhất 61.944 người Palestine đã thiệt mạng và 155.886 người bị thương do các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 7/10/2023.