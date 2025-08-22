Israel ra “tối hậu thư” với Hamas, dọa phá hủy thành phố Gaza

Người Palestine vận chuyển đồ đạc sau cuộc không kích của Israel vào một trại trú ẩn của người di tản ở Deir Al-Balah, miền trung Dải Gaza ngày 21/8 (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội vào ngày 22/8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo nước này sẽ hành động mạnh mẽ nếu Hamas không đồng ý với các điều kiện của Israel để chấm dứt xung đột, bao gồm “thả tất cả các con tin và giải giáp vũ khí của họ".

"Nếu họ không đồng ý, Gaza, thủ phủ của Hamas, sẽ trở thành Rafah và Beit Hanoun", ông Katz nói thêm, ám chỉ hai thành phố ở Gaza đã bị tàn phá phần lớn trong các chiến dịch trước đây của Israel.

Tuyên bố của quan chức Israel được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22/8 tuyên bố ông đã ra lệnh đàm phán ngay lập tức nhằm giải phóng tất cả các con tin còn lại ở Gaza.

Ông Netanyahu cho biết thêm rằng nỗ lực giải cứu các con tin sẽ song hành với chiến dịch giành quyền kiểm soát thành phố Gaza và phá hủy thành trì của Hamas.

"Hai vấn đề này - đánh bại Hamas và thả tất cả các con tin của chúng tôi - song hành với nhau", ông Netanyahu cho biết.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Israel đã triệu tập khoảng 60.000 quân dự bị để hỗ trợ chiến dịch tấn công thành phố Gaza.

Người Palestine chờ nhận thực phẩm từ bếp ăn từ thiện ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Cơ quan nhân đạo Liên hợp quốc cảnh báo kế hoạch mở rộng hoạt động quân sự của Israel tại thành phố Gaza sẽ gây ra "tác động nhân đạo khủng khiếp" đối với một khu vực vốn đã kiệt quệ.

Kế hoạch mở rộng chiến sự và kiểm soát thành phố Gaza của Israel đã gây ra sự phản đối dữ dội của cộng đồng quốc tế cũng như sự phản đối trong nước.

Nhiều đồng minh thân cận nhất của Israel đã kêu gọi chính phủ nước này xem xét lại kế hoạch tấn công thành phố Gaza. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang chịu áp lực từ một số thành viên cực hữu trong liên minh về việc bác bỏ lệnh ngừng bắn tạm thời, kêu gọi tiếp tục giao tranh và theo đuổi việc sáp nhập lãnh thổ.

Cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10/2023 khiến 1.219 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là dân thường. Vụ việc này đã châm ngòi cho các cuộc tấn công của Israel vào Gaza với mục tiêu "xóa sổ Hamas".

Trong số 251 con tin bị bắt giữ trong cuộc tấn công của Hamas, 49 người vẫn còn ở Gaza, bao gồm 27 người mà quân đội Israel cho biết đã thiệt mạng.

Các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 62.192 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là dân thường, đồng thời dẫn đến nạn đói khủng khiếp tại Gaza.