Israel không kích, nghi hạ nhiều chỉ huy Houthi

Israel tấn công vào một mục tiêu ở Sanaa, Yemen ngày 24/8 (Ảnh: Reuters).

Không quân Israel ngày 28/8 đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các mục tiêu của Houthi tại thủ đô Sanaa, trong đó các quan chức cấp cao Houthi đang tập trung theo dõi bài phát biểu trực tiếp của thủ lĩnh Abdul-Malik al-Houthi.

Theo kênh KAN của Israel, dẫn nguồn truyền thông Yemen, người đứng đầu bộ máy hành chính của Houthi là Ghalib al-Rahawi được cho là đã thiệt mạng tại một căn hộ cùng nhiều đồng sự. Ông al-Rahawi mới giữ chức một năm và chưa từng được quốc tế công nhận.

Nguồn tin từ kênh Channel 12 cho biết thêm, hai quan chức quân sự cấp cao là Mohammad Nasser al-Athifi và Mohammad Abd al-Karim al-Ghamari nhiều khả năng cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Tuy vậy, chưa có xác nhận chính thức nào từ Houthi về tình trạng của họ.

Al-Hadath và một số kênh Ả rập cho hay các vụ tấn công nhằm vào nhiều căn nhà nơi giới chức Houthi ẩn náu, với khoảng 10 đợt không kích được ghi nhận. Truyền thông Yemen còn nói rằng một số quan chức Houthi đã thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, và Tổng tham mưu trưởng Eyal Zamir trực tiếp chỉ đạo chiến dịch từ sở chỉ huy, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu theo dõi diễn biến qua hệ thống liên lạc an ninh. Quân đội Israel xác nhận các mục tiêu bị tấn công đều liên quan đến bộ máy cầm quyền Houthi tại Sanaa.

Trước đó cùng ngày, Israel đã bắn hạ hai máy bay không người lái do lực lượng Houthi phóng vào lãnh thổ. Chỉ vài ngày trước, Israel cũng đã oanh kích các mục tiêu của Houthi tại Sanaa, nhắm vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo và trạm điện lực.