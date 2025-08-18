Quân đội Israel đẩy mạnh tấn công, nạn đói lan rộng ở Gaza

Xe quân sự Israel gần biên giới Gaza (Ảnh: Reuters).

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir ngày 17/8 tuyên bố lực lượng này sẽ "sớm" bắt đầu một chiến dịch tấn công mới để giành lại thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza, bất chấp những cảnh báo về hậu quả đối với vùng lãnh thổ vốn bị tàn phá này.

Ông Zamir đưa ra tuyên bố trên trong một chuyến thị sát thực địa tại Gaza, nơi ông đã trao đổi với các chỉ huy cấp cao và vạch ra kế hoạch cho giai đoạn chiến đấu tiếp theo.

"Chúng tôi sẽ sớm chuyển sang giai đoạn tiếp theo của Chiến dịch Gideon's Chariots", ông nói, ám chỉ việc Israel nối lại cuộc tấn công hồi tháng 3 sau khi chấm dứt lệnh ngừng bắn bao gồm việc thả con tin theo từng giai đoạn.

Trong giai đoạn tới, ông Zamir cho biết, quân đội Israel sẽ "tiếp tục tăng cường các cuộc không kích chống lại Hamas tại thành phố Gaza cho đến khi đánh bại hoàn toàn", triển khai "tất cả các khả năng trên bộ, trên không và trên biển".

Ông nói thêm rằng quân đội có "nghĩa vụ đạo đức" phải đưa các con tin bị giam giữ tại Gaza, cả còn sống lẫn đã chết, trở về nhà.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Israel công bố kế hoạch di dời người dân khỏi thành phố Gaza.

Thành phố Gaza là đô thị lớn nhất ở Dải Gaza, được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mô tả là "thành trì cuối cùng của Hamas".

Từ hôm 16/8, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu chuẩn bị cho việc cưỡng chế di dời người Palestine khỏi thành phố Gaza, sau khi các quan chức y tế cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng, bao gồm một em bé ở trong lều và những người đang tìm kiếm sự trợ giúp trong các cuộc tấn công mới nhất của Israel.

COGAT, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Israel giám sát các hoạt động nhân đạo tại khu vực này, cho biết việc phân phối lều trại cho dân thường sẽ bắt đầu vào ngày 17/8. Đây là một phần của công tác chuẩn bị "di dời dân cư từ các khu vực chiến sự đến Nam Gaza".

Hamas đã chỉ trích kế hoạch này, gọi đây là "làn sóng tấn công và di dời mới" đối với hàng trăm nghìn người dân ở thành phố Gaza.

Người dân Palestine chờ nhận thực phẩm từ một bếp ăn từ thiện tại thành phố Gaza vào ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

Phát ngôn viên Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cũng bày tỏ lo ngại về kế hoạch sơ tán người dân đến phía nam Gaza. Liên hợp quốc đã từng cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu Israel tiến hành kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza.

Các cuộc không kích của Israel nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas đã khiến hầu hết dân số ở Gaza phải di dời, hàng chục nghìn thường dân thiệt mạng và gây ra nạn đói.

Theo cơ quan y tế Gaza, ít nhất 61.944 người Palestine đã thiệt mạng và 155.886 người bị thương do các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 7/10/2023, khi các chiến binh do Hamas lãnh đạo phát động một cuộc tấn công vào Israel.

Cơ quan y tế Gaza hôm 17/8 cho biết nạn đói đang tiếp tục lan rộng. Các bệnh viện báo cáo 7 ca tử vong trong 24 giờ qua, bao gồm 2 trẻ em, do nạn đói và suy dinh dưỡng. Con số này nâng tổng số người chết vì đói lên 258, trong đó có 110 trẻ em.