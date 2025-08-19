Hamas đồng ý ngừng bắn ở Gaza

2 triệu dân Palestine ở Gaza đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng (Ảnh: Reuters).

Theo AFP, kế hoạch này dự kiến bao gồm lệnh ngừng bắn 60 ngày “trong đó 10 con tin Israel còn sống sẽ được thả, cùng với một số thi thể”.

Hamas đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới cho Gaza sau một nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt hơn 22 tháng chiến sự.

Các bên trung gian là Ai Cập và Qatar, với sự hậu thuẫn của Mỹ, đã nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong cuộc xung đột đã gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza.

Sau khi nhận được đề xuất mới, Hamas cho biết họ sẵn sàng đàm phán.

“Hamas đã gửi phản hồi, đồng ý với đề xuất mới của các bên trung gian", quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Naim, viết trên Facebook.

Trước đó, một nguồn tin Hamas nói với AFP rằng nhóm đã chấp nhận đề xuất này “mà không yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào”.

Ai Cập cho biết nước này và Qatar đã gửi đề xuất mới cho Israel, đồng thời nhấn mạnh “bóng đang ở trong chân họ”. Israel hiện vẫn chưa phản hồi.

Một nguồn tin Palestine am hiểu các cuộc đàm phán cho biết các bên trung gian “dự kiến sẽ công bố rằng một thỏa thuận đã đạt được và ấn định ngày nối lại đàm phán”, đồng thời bổ sung rằng đã có các đảm bảo để bảo đảm việc thực thi và hướng tới giải pháp lâu dài.

Đề xuất này xuất hiện hơn một tuần sau khi nội các an ninh Israel phê duyệt kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự vào thành phố Gaza, động thái gây ra sự quan ngại từ cộng đồng quốc tế.

Trong số 251 con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công tháng 10/2023 khởi nguồn cuộc chiến, hiện vẫn còn 49 người bị giam giữ ở Gaza, trong đó quân đội Israel cho rằng 27 người đã thiệt mạng.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước đó nói rằng Israel “sẽ chỉ đồng ý một thỏa thuận trong đó toàn bộ con tin được thả cùng một lúc và theo các điều kiện của chúng tôi để chấm dứt chiến sự”.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty nhấn mạnh tính cấp bách của thỏa thuận ngừng bắn tương lai, viện dẫn cuộc khủng hoảng nhân đạo với 2 triệu người Gaza.

Ai Cập cũng cho biết sẵn sàng tham gia một lực lượng quốc tế tiềm năng được triển khai tới Gaza, nhưng chỉ nếu có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đi kèm một “triển vọng chính trị”.

Cuộc tấn công của Hamas vào Israel tháng 10/2023 khiến 1.219 người chết, phần lớn là dân thường, theo thống kê AFP dựa trên số liệu chính thức.

Chiến dịch quân sự sau đó của Israel đã khiến hơn 62.004 người Palestine thiệt mạng, hầu hết là thường dân.