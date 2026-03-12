Hầm trú bom đắt hàng chưa từng có ở Trung Đông

Một hầm trú ẩn (Ảnh: AFP).

Kể từ khi chiến sự ở Trung Đông bùng nổ gần 2 tuần trước, điện thoại tại công ty sản xuất hầm trú bom của Ron Hubbard ở bang Texas, Mỹ gần như không ngừng đổ chuông.

Khách hàng trong và ngoài Mỹ đang đổ xô mua các hầm trú ẩn của ông như một biện pháp đề phòng trường hợp xảy ra không kích, bụi phóng xạ hạt nhân hoặc thậm chí là thảm họa tận thế.

Khi Mỹ và Israel liên tục tấn công Iran, còn Tehran đáp trả bằng các cuộc tập kích khắp khu vực, nhu cầu đối với sản phẩm của ông Hubbard tăng vọt. Phần lớn khách hàng mới đến từ các quốc gia vùng Vịnh như Bahrain, Qatar, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

“Bạn có thể tưởng tượng có bao nhiêu người đang nghĩ rằng giá mà mình có một hầm trú bom", ông Hubbard, 63 tuổi, nói tại văn phòng của công ty Atlas Survival Shelters.

“Sự quan tâm và nhu cầu đối với sản phẩm này hiện đang ở mức cao nhất từ trước tới nay mà tôi từng thấy", ông nhấn mạnh.

Nhưng khi tên lửa Iran tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông, người Mỹ cũng bắt đầu lo lắng. Một buổi sáng gần đây, một khách hàng ở bang Florida đã gọi điện cho ông Hubbard để hỏi mua một hầm trú bom đủ cho 10 người.

Một hầm trú ẩn cơ bản đặt dưới sân sau, có thể chứa 4 người dưới lòng đất trong tối đa một tuần và bảo vệ họ khỏi sóng xung kích do bom cũng như phóng xạ, có giá khoảng 25.000 USD.

Các mẫu phức tạp hơn, được thiết kế để con người có thể sống nhiều năm bên trong, có thể có giá lên tới hàng triệu USD tùy thuộc vào lượng thực phẩm, năng lượng và nước được dự trữ.

“Còn tùy xem họ đang chuẩn bị cho ngày tận thế hay chỉ đơn giản là chuẩn bị đối phó với những đợt bắn phá tên lửa dồn dập”, ông Hubbard nói.

Các hầm trú ẩn của ông có thể được xây bằng bê tông trực tiếp tại địa điểm lắp đặt hoặc được chế tạo bằng kim loại tại cơ sở của công ty ở thị trấn Sulphur Springs, vùng nông thôn Texas, rồi vận chuyển tới khách hàng.

Ông Hubbard giải thích rằng một hầm trú ẩn hạt nhân chỉ cần sâu khoảng 1m vì “chính lớp đất và bê tông phía trên sẽ chắn bức xạ gamma”. Tuy nhiên, ông thường xây chúng ở độ sâu khoảng 2-3m để tăng khả năng bảo vệ trước pháo kích.

Các hầm trú ẩn được trang bị cửa chính kín hoàn toàn và một buồng khử nhiễm, nơi mọi người có thể tắm rửa nếu họ từng ở trong môi trường bị ô nhiễm.

Tùy vào ngân sách của khách hàng, nội thất bên trong có thể giống như một căn hộ nhỏ với phòng khách và tivi, phòng ngủ, bếp, khu giặt giũ và phòng tắm. Một số mẫu thậm chí còn có phòng riêng để cất giữ vũ khí.

Hệ thống của hầm trú ẩn được kết nối với nguồn điện và có khả năng lưu trữ cũng như lọc nước. Nếu điện bị cắt, hệ thống thông gió của hầm có thể được vận hành thủ công bằng tay quay, tương tự cơ chế trên các xe hơi cổ.

Tại sân nhà máy của ông Hubbard, khoảng 20 hầm trú ẩn trông giống các container thép đang sẵn sàng được chuyển tới khách hàng. Ngoài ra còn có thêm 40 đơn hàng đang trong quá trình sản xuất.

“Tôi dự đoán doanh số của mình trong 2 tháng tới có thể vượt tổng doanh số của 3 năm trước. Nhưng tôi sẽ phải mất từ 2-3 năm mới có thể sản xuất hết số hầm trú ẩn mà tôi bán ra chỉ trong hai tháng tới", ông cho hay.