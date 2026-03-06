Mỹ tính chuyển Patriot khỏi Hàn Quốc để tiếp lửa chiến trường Trung Đông

Một hệ thống tên lửa phòng không Patriot (Ảnh: New1).

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận về việc chuyển một số hệ thống phòng không tên lửa Patriot của Lầu Năm Góc đóng tại quốc gia Đông Á này để triển khai trong cuộc xung đột chống Iran.

"Seoul đang thảo luận với Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) về khả năng tái triển khai một số khí tài quân sự, trong đó có hệ thống phòng không Patriot, khi căng thẳng giữa Washington và Iran ngày càng gia tăng", Ngoại trưởng Cho nói khi trả lời câu hỏi tại một phiên điều trần của Quốc hội.

Theo ông, giới chức quân sự hai nước đang phối hợp chặt chẽ và các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc từ chối cung cấp thêm chi tiết, đồng thời nhấn mạnh mọi quyết định liên quan đến việc triển khai vũ khí hay quân đội sẽ được cân nhắc tùy theo từng tình huống cụ thể.

Trong khi đó, DongA Ilbo dẫn nguồn một quan chức Hàn Quốc cho biết, USFK đã di chuyển các bệ phóng cùng tên lửa đánh chặn Patriot từ nhiều căn cứ trên lãnh thổ Hàn Quốc về căn cứ không quân Osan tại thành phố Pyeongtaek, phía nam Seoul.

Theo báo cáo, số lượng khẩu đội Patriot tại Osan đã tăng đáng kể, đồng thời các máy bay vận tải hạng nặng của Mỹ như C-17 và C-5 cũng được điều động tới căn cứ này.

Hiện cả USFK và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đều từ chối bình luận thông tin này.

Nhu cầu về tên lửa đánh chặn và đạn dược tấn công của Mỹ đã gia tăng mạnh, sau các cuộc tập kích của liên quân Mỹ - Israel nhằm vào Iran. Đã có một số báo cáo cho rằng quân đội Mỹ có thể sớm buộc phải bắt đầu tiết kiệm hệ thống phòng không của mình trong bối cảnh Iran liên tục tấn công các mục tiêu của Washington ở Trung Đông.

Các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã bác bỏ các báo cáo này, và trong một cuộc họp báo hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết kho tên lửa Patriot vẫn “vô cùng dồi dào”.