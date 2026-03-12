Tàu hàng Thái Lan bị tấn công ở eo biển Hormuz, 3 thuyền viên mắc kẹt

Tàu chở hàng đăng ký tại Thái Lan Mayuree Naree (Ảnh: AFP).

Hải quân Thái Lan cho biết, tàu chở hàng đăng ký tại Thái Lan Mayuree Naree đã bị tấn công hôm 11/3 khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi rời cảng Khalifa ở Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Các bức ảnh do hải quân Thái Lan công bố cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ thân và cấu trúc phía trên của con tàu, trong khi các bè cứu sinh nổi trên mặt nước.

“Các chi tiết cụ thể và nguyên nhân của vụ tấn công hiện vẫn đang được điều tra”, tuyên bố cho biết.

Theo thông tin ban đầu, Hải quân Oman đã cứu được 20 thủy thủ, và tiếp tục nỗ lực để giải cứu 3 thuyền viên còn lại.

Công ty vận tải niêm yết tại Thái Lan Precious Shipping cho biết, 3 thuyền viên còn lại được cho là mắc kẹt trong phòng máy.

“Ba thuyền viên được báo cáo mất tích và có thể đang mắc kẹt trong phòng máy”, công ty cho hay. Doanh nghiệp này đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải cứu 3 người mất tích.

Công ty này cũng xác nhận 20 thuyền viên khác đã được sơ tán an toàn và đã lên bờ tại Oman.

Hiện chưa rõ vụ việc này có phải là một trong các tàu thương mại mà Cơ quan Điều tiết Thương mại Hàng hải Anh trước đó cho biết đã bị tấn công tại Vịnh Ba Tư trong ngày 11/3 hay không.

Dữ liệu từ các trang theo dõi tàu cho thấy tàu Mayuree Naree đang ở ngoài khơi bờ biển Oman trong eo biển Hormuz và di chuyển chậm với tốc độ hơn 1 hải lý/giờ. Con tàu dài 178m, trọng tải khoảng 30.000 tấn, và đang trên hành trình đến cảng Kandla tại Ấn Độ.

Hai vật thể bay chưa xác định đã đánh trúng con tàu, gây cháy và làm hư hại phòng máy.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua tuyên bố Tehran đã tấn công 2 tàu đi qua eo biển Hormuz, gồm một tàu chở hàng treo cờ Thái Lan và một tàu khác treo cờ Liberia mang tên Express Rome.

IRGC nói, con tàu “đã bị các chiến đấu cơ Iran bắn”. Đây có thể là lần giao chiến trực tiếp đầu tiên của lực lượng này, trước đó họ chủ yếu phóng tên lửa hoặc máy bay không người lái.

Eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển năng lượng có ý nghĩa chiến lược, đang trở thành điểm nóng mới trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran.

Sau khi xung đột nổ ra, Iran tuyên bố phong tỏa eo biển, cảnh báo bắn cháy bất cứ tàu nào tìm cách đi qua Hormuz mà không được sự cho phép của Tehran.

Động thái này cùng với việc Iran tấn công các quốc gia Vùng Vịnh để trả đũa chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đã khiến nguồn cung nhiên liệu toàn cầu bị gián đoạn, giá xăng dầu tăng vọt. Đây dường như là một quân bài của Tehran nhằm gây sức ép kinh tế buộc Washington và Tel Aviv chấm dứt tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố có thể điều động lực lượng hải quân hộ tống các tàu qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đến nay vẫn từ chối làm điều này vì cho rằng rủi ro vẫn còn quá lớn.