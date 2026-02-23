Gói trừng phạt Nga thứ 20 của EU gặp chướng ngại vật

Đường ống dầu Druzhba (Ảnh: Reuters).

Hungary sẽ chặn gói trừng phạt tiếp theo của Liên minh châu Âu đối với Nga, Ngoại trưởng nước này Peter Szijjarto cho biết hôm 22/2. Đây là động thái mới nhất nhằm gây áp lực buộc Ukraine khôi phục dòng chảy dầu Nga qua đường ống cung cấp cho các nhà máy lọc dầu của Hungary.

Tuyến vận chuyển dầu Nga tới Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba đã bị gián đoạn kể từ ngày 27/1, khi Kiev cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Nga đã đánh trúng thiết bị đường ống ở miền Tây Ukraine. Nga bác bỏ thông tin này.

Trong khi đó, Slovakia và Hungary, 2 quốc gia EU phụ thuộc mạnh mẽ vào năng lượng Nga, cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm về sự gián đoạn kéo dài nói trên.

Liên minh châu Âu đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Trong khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, nhiều quốc gia thành viên muốn đạt được thỏa thuận kịp trước dịp kỷ niệm 4 năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, vào ngày 24/2.

“Tại cuộc họp Hội đồng Đối ngoại ngày mai, EU dự định thông qua gói trừng phạt thứ 20. Hungary sẽ chặn nó", Ngoại trưởng Peter Szijjarto viết trên nền tảng X.

“Cho đến khi Ukraine khôi phục trung chuyển dầu tới Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba, chúng tôi sẽ không cho phép các quyết định quan trọng đối với Kiev được thông qua", ông Szijjarto viết trong bài đăng.

Vấn đề này đã gây ra một trong những tranh cãi gay gắt nhất từ trước tới nay giữa Ukraine và hai nước láng giềng Hungary và Slovakia. Cả hai quốc gia đều là thành viên EU và NATO nhưng họ đều cần nguồn cung dầu từ Nga để đảm bảo an ninh năng lượng, đi ngược lại với quan điểm của các nước khác.

Cuối tuần qua, ông Szijjarto cho biết Hungary sẽ chặn khoản vay 90 tỷ euro (106 tỷ USD) của EU dành cho Ukraine cho đến khi hoạt động vận chuyển qua Druzhba được nối lại. EU cần sửa đổi luật ngân sách để giải ngân khoản vay này, một bước đi đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí.

Hungary và Slovakia cũng đã cảnh báo dừng cung cấp điện cho Ukraine liên quan đến vấn đề này trong bối cảnh phía Kiev đang đối mặt khủng hoảng năng lượng sau các cuộc tập kích liên tiếp của Nga.

Bộ Ngoại giao Ukraine sau đó đã chỉ trích điều mà họ gọi là “tối hậu thư” từ chính phủ Hungary và Slovakia. Ukraine cho rằng, Nga mới là bên cần nhận được tối hậu thư chứ không phải Kiev.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 6/2 đã đề xuất gói trừng phạt thứ 20 với Nga. Bà von der Leyen nói rằng: “Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế: Nga sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán với thiện chí thật sự nếu bị gây sức ép. Đây là ngôn ngữ duy nhất mà Nga hiểu. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta tăng cường hành động".

EU cho đến nay đã áp dụng 19 vòng trừng phạt chưa từng có với Moscow. Mặc dù nền kinh tế Nga về cơ bản chịu được các đòn trừng phạt, các quan chức EU khẳng định rằng các vấn đề đang ngày càng gia tăng.

Nga nhiều lần thừa nhận họ gặp thách thức với hàng chục nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây nhưng khẳng định họ đã tìm được cách vượt qua và kiên quyết hoàn thành mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.