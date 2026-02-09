Nga cảnh báo đanh thép châu Âu sau lệnh trừng phạt

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ không tấn công bất kỳ khu vực nào của châu Âu. Chúng tôi hoàn toàn không có lý do để làm như vậy”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình NTV được phát sóng hôm 8/2.

“Nhưng nếu châu Âu chọn hiện thực hóa các mối đe dọa chuẩn bị chiến tranh chống lại chúng tôi và bắt đầu tấn công Nga, Tổng thống (Nga) nói rằng đó sẽ không phải là một chiến dịch quân sự đặc biệt từ phía chúng tôi, mà sẽ là một phản ứng quân sự toàn diện với tất cả các phương tiện quân sự sẵn có theo các văn kiện học thuyết về vấn đề này”, ông Lavrov cảnh báo.

Trong cuộc họp báo cuối năm vào cuối tháng 12/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow không gây chiến với phương Tây, mà chính phương Tây đang chống lại Nga thông qua những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine.

Trước đó, ông Putin cũng khẳng định Nga chưa bao giờ muốn xung đột với châu Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu châu Âu chọn cách phát động cuộc chiến chống lại Nga, Moscow sẵn sàng đáp trả ngay lập tức.

Ông Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) và đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, gần đây nhấn mạnh vai trò của Nga đối với châu Âu.

"Không thể tránh khỏi. Châu Âu cần Nga để tồn tại", ông Dmitriev viết trên kênh mạng xã hội X, bình luận về bài báo trên tạp chí Foreign Policy có tiêu đề "Châu Âu đang chuẩn bị chuyển hướng sang Tổng thống Putin”.

Bài báo, trích dẫn bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trước các nhà báo vào ngày 27/1, cho biết Chủ tịch Costa tin rằng châu Âu nên chuẩn bị đàm phán với Nga nếu cần thiết.

Tuyên bố của các quan chức Nga được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 6/2 đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga vì chiến sự ở Ukraine.

Gói biện pháp, dự kiến được thông qua vào dịp 4 năm kể từ khi chiến sự bùng phát, nhắm vào các ngân hàng Nga, các thương nhân tiền điện tử và xuất khẩu kim loại. Lệnh trừng phạt cũng đề xuất cấm cung cấp dịch vụ vận tải biển cho dầu thô Nga.

Các động thái mới nhất của EU diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt chiến sự.

Việc cấm các dịch vụ hàng hải như bảo hiểm và quyền tiếp cận cảng đối với xuất khẩu dầu thô của Nga là nỗ lực mới nhất của EU nhằm siết chặt nguồn thu năng lượng chủ chốt của Moscow.

Châu Âu cũng đang tìm cách siết chặt kiểm soát “đội tàu bóng tối”, những tàu chở dầu nghi do Moscow sử dụng để né tránh hạn chế xuất khẩu dầu, cũng như các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng.

Khối này cũng dự kiến đưa thêm 20 ngân hàng Nga vào danh sách đen và xem xét các biện pháp nhắm vào các thương nhân tiền điện tử nhằm “ngăn một con đường né tránh” trừng phạt.

EU cho đến nay đã áp dụng 19 vòng trừng phạt chưa từng có với Moscow. Mặc dù nền kinh tế Nga về cơ bản chịu được các đòn trừng phạt, các quan chức EU khẳng định rằng các vấn đề đang ngày càng gia tăng.

Nga nhiều lần thừa nhận gặp thách thức với hàng chục nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây nhưng khẳng định họ đã tìm được cách vượt qua và kiên quyết hoàn thành mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga nhiều lần tuyên bố các nỗ lực của phương Tây nhằm gây áp lực lên họ liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine là không mang lại lợi ích và tự gây ra hiệu ứng ngược với các nước ra quyết định trừng phạt.