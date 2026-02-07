EU đề xuất gói trừng phạt thứ 20 để gia tăng sức ép với Nga

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (Ảnh: Reuters).

Gói biện pháp, dự kiến được thông qua vào dịp 4 năm kể từ khi chiến sự bùng phát, nhắm vào các ngân hàng Nga, các thương nhân tiền điện tử và xuất khẩu kim loại. Lệnh trừng phạt cũng đề xuất cấm cung cấp dịch vụ vận tải biển cho dầu thô Nga.

Các động thái mới nhất của EU diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt chiến sự.

Bà von der Leyen nói rằng: “Chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế: Nga sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán với thiện chí thật sự nếu bị gây sức ép. Đây là ngôn ngữ duy nhất mà Nga hiểu. Đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta tăng cường hành động".

Việc cấm các dịch vụ hàng hải như bảo hiểm và quyền tiếp cận cảng đối với xuất khẩu dầu thô của Nga là nỗ lực mới nhất của EU nhằm siết chặt nguồn thu năng lượng chủ chốt của Moscow.

Bà von der Leyen cho biết EU sẽ tìm cách ban hành lệnh cấm phối hợp với “các đối tác cùng chí hướng” sau quyết định của G7.

Châu Âu cũng đang tìm cách siết chặt kiểm soát “đội tàu bóng tối”, những tàu chở dầu mà Moscow sử dụng để né tránh hạn chế xuất khẩu dầu, cũng như các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng.

Khối này cũng dự kiến đưa thêm 20 ngân hàng Nga vào danh sách đen và xem xét các biện pháp nhắm vào các thương nhân tiền điện tử nhằm “ngăn một con đường né tránh” trừng phạt.

Xuất khẩu kim loại, hóa chất và vật liệu chiến lược của Nga trị giá khoảng 570 triệu euro mỗi năm cũng sẽ được bổ sung vào danh sách cấm.

EU cho đến nay đã áp dụng 19 vòng trừng phạt chưa từng có với Moscow. Mặc dù nền kinh tế Nga về cơ bản chịu được các đòn trừng phạt, các quan chức EU khẳng định rằng các vấn đề đang ngày càng gia tăng.

Các quan chức nói với AFP rằng EU đang tìm cách chặn việc bán một số loại máy móc cho Kyrgyzstan để ngăn chúng được chuyển tiếp sang Nga.

Nếu được áp dụng, đây sẽ là lần đầu tiên EU sử dụng cơ chế để ngừng toàn bộ các loại hàng xuất khẩu tới một quốc gia cụ thể.

Các biện pháp trừng phạt này phải được 27 quốc gia thành viên EU đồng ý để có hiệu lực, và sẽ được trình để thảo luận ban đầu tại Brussels vào ngày 9/2.

Nga nhiều lần thừa nhận họ gặp thách thức với hàng chục nghìn lệnh trừng phạt của phương Tây nhưng khẳng định họ đã tìm được cách vượt qua và kiên quyết hoàn thành mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nga nhiều lần tuyên bố các nỗ lực của phương Tây nhằm gây áp lực lên họ liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine là không mang lại lợi ích và tự gây ra hiệu ứng ngược với các nước ra quyết định trừng phạt.

Cuối năm ngoái, Mỹ cho rằng các biện pháp cấm vận do châu Âu áp đặt lên Nga là không hiệu quả dù EU đã đưa ra 19 gói biện pháp nhằm gây áp lực lên Moscow trong nhiều năm qua.

"Theo tôi, nếu bạn làm cùng một việc 19 lần, nghĩa là bạn đã không thành công", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh.