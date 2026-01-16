Giám đốc CIA gặp Tổng thống lâm thời Venezuela

Giám đốc CIA John Ratcliffe (Ảnh: NYT).

Ông Ratcliffe đã gặp nữ lãnh đạo lâm thời Venezuela hôm 15/1 theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump, "để truyền đạt thông điệp rằng Mỹ mong muốn một mối quan hệ làm việc được cải thiện", quan chức này cho biết thêm.

Một quan chức Mỹ cho biết cuộc gặp kéo dài 2 giờ với Giám đốc CIA tập trung vào việc xây dựng lòng tin giữa Mỹ và Venezuela.

Đây là chuyến thăm cấp cao nhất được biết đến của một quan chức Mỹ đến Venezuela kể từ khi quân đội Mỹ đột kích và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng này.

Tại cuộc gặp, cả hai bên thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và sự cần thiết phải đảm bảo Venezuela không còn là "nơi trú ẩn an toàn cho các đối thủ của Mỹ, đặc biệt là những kẻ buôn bán ma túy".

Chuyến thăm diễn ra cùng ngày nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado trao huy chương Nobel Hòa bình của mình cho Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. "Tôi đã trao cho Tổng thống Mỹ huy chương Nobel Hòa bình”, bà Machado nói với những người ủng hộ sau cuộc gặp kín của bà tại Nhà Trắng hôm 15/1.

Kể từ khi điều quân đến bắt giữ Tổng thống Maduro, Washington đã không tuyên bố, "phe đối lập nên nắm quyền", mặc dù trước đó đã nói rằng đồng minh của bà Machado đã thắng cử một cách hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2024.

Bà Rodriguez, Phó Tổng thống dưới thời ông Maduro, đã trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela và được Washington ủng hộ. Mỹ cho rằng, bà Rodriguez là "nhân vật phù hợp để làm lãnh đạo lâm thời nhằm duy trì sự ổn định".

Tổng thống Trump đã điện đàm với bà Rodriguez hôm 14/1, và cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc điện đàm là "tích cực".