Lãnh đạo đối lập Venezuela tặng huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado (Ảnh: Bloomberg).

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela, người đoạt Giải Nobel Hòa bình và công khai ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào chính đất nước mình, bà Maria Corina Machado, cho biết bà đã tặng huy chương Nobel cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, bà không nói rõ liệu nhà lãnh đạo Mỹ có nhận món quà này hay không.

“Tôi đã trao cho Tổng thống Mỹ huy chương Nobel Hòa bình”, bà Machado nói với những người ủng hộ sau cuộc gặp kín của bà tại Nhà Trắng hôm 15/1.

Ông Trump từ lâu đã công khai bày tỏ mong muốn giành được giải thưởng này, và khi giành được giải vào năm ngoái, bà Machado đã dành tặng nó cho ông.

Tuy nhiên, Ủy ban Nobel tuần trước đã khẳng định dứt khoát rằng ngay cả khi bản thân chiếc huy chương đổi chủ, thì danh hiệu người đoạt Giải Nobel Hòa bình “không thể bị thu hồi, chia sẻ hay chuyển nhượng cho người khác”.

Lãnh đạo đối lập Venezuela Machado mô tả cuộc gặp của bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/1 là “mang tính lịch sử” và “phi thường”.

“Những gì đang diễn ra vào thời điểm này là mang tính lịch sử, không chỉ đối với tương lai của Venezuela mà còn đối với tương lai của tự do trên toàn thế giới”, bà Machado nói.

Bà Machado từng lãnh đạo các cuộc biểu tình chống chính phủ Venezuela và đã rời đất nước từ năm ngoái. Chuyến thăm Nhà Trắng ngày 15/1 của bà Machado được cho là nhằm thuyết phục Tổng thống Trump ủng hộ bầu cử ở Venezuela sau khi Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.

Trong khi bà Machado nói với những người ủng hộ đang reo hò rằng “chúng ta có thể trông cậy vào Tổng thống Trump”, thì Nhà Trắng lại giảm nhẹ ý nghĩa của cuộc gặp.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt gọi bà Machado là “một tiếng nói dũng cảm”, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc gặp không phản ánh sự thay đổi trong “đánh giá thực tế” của ông Trump.

Tổng thống Mỹ nhiều lần bác bỏ khả năng lãnh đạo Venezuela của bà Machado, và ngay sau chiến dịch của Mỹ dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hôm 3/1, ông nói rằng bà “không có sự ủng hộ hay sự tôn trọng trong nước”.

Thay vào đó, Tổng thống Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng làm việc với chính phủ lâm thời của bà Delcy Rodriguez, người mà ông ca ngợi là “một con người tuyệt vời” sau một cuộc điện đàm dài trong tuần này.

Chính quyền Tổng thống Trump cho biết chính phủ của Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez đang “hợp tác” với Washington.

Về phần mình, trong Thông điệp Liên bang ngày 15/1, bà Rodriguez tuyên bố sẵn sàng bước tới Washington với lá cờ Venezuela trên tay, đồng thời kêu gọi đất nước tiến hành một “cuộc chiến ngoại giao” với Mỹ.

“Nếu tôi có lúc nào đó phải tới Washington với tư cách quyền tổng thống, tôi sẽ đi với tư thế ngẩng cao đầu, bước đi đàng hoàng”, bà Rodriguez nói.

Bà nói với các nghị sĩ rằng “một bối cảnh chính trị mới đang được hình thành” tại Venezuela sau chiến dịch quân sự của Mỹ.

“Một bối cảnh chính trị mới đang được hình thành ở Venezuela… sau một cuộc tấn công vũ trang từ một cường quốc hạt nhân, điều chưa từng có trong lịch sử của chúng ta”, bà Rodriguez nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi tiến hành “một cuộc chiến ngoại giao” với Mỹ thay vì tiếp tục đối đầu mang tính bạo lực.

“Đó là lý do tôi kêu gọi đoàn kết dân tộc để, với chủ quyền là ưu tiên hàng đầu, chúng ta tiến hành cuộc chiến ngoại giao”, bà nói thêm.