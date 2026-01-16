Mỹ bắt tàu dầu thứ 6 liên quan đến Venezuela (Video: SOUTHCOM).

Theo Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM), tàu dầu bị thu giữ trong khuôn khổ lệnh phong tỏa đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

“Trong một hành động khác trước bình minh 15/1, Thủy quân lục chiến và thủy thủ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Liên quân Southern Spear, phối hợp hỗ trợ Bộ An ninh Nội địa, đã xuất phát từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) và bắt giữ tàu chở dầu Veronica mà không xảy ra sự cố”, SOUTHCOM cho biết trong một bài đăng trên X.

Thông báo nói thêm: “Veronica là tàu chở dầu mới nhất hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa các tàu bị trừng phạt do Tổng thống Mỹ Donald Trump thiết lập tại vùng Caribe, một lần nữa chứng minh hiệu quả của Chiến dịch Southern Spear”.

“Loại dầu duy nhất được phép rời khỏi Venezuela sẽ là dầu được điều phối một cách hợp pháp và đúng quy định”, cơ quan này nêu rõ.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ không công bố vị trí chính xác nơi lực lượng Mỹ đột kích bắt giữ con tàu. Dữ liệu theo dõi hành trình cho thấy tàu Veronica dài xấp xỉ 250m được ghi nhận lần cuối khoảng 12 ngày trước ở ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ và Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã bắt giữ 6 tàu trên vùng biển quốc tế, trong đó có tàu Marinera treo cờ Nga ở khu vực tây bắc Scotland. Moscow đã lên án việc thu giữ tàu chở dầu này là vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.

Bộ Tư pháp Mỹ được cho là đã đệ trình một loạt vụ kiện tịch thu dân sự không công khai tại các tòa án Mỹ, nhằm xin lệnh thu giữ hàng chục tàu chở dầu khác bị nghi ngờ né tránh lệnh trừng phạt và vận chuyển dầu từ Venezuela, cũng như từ Iran và Nga. Nỗ lực pháp lý này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm giành quyền kiểm soát các chuyến xuất khẩu dầu thô của Venezuela.

Sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington sẽ “điều hành” Venezuela trong một giai đoạn chuyển tiếp và cần “quyền tiếp cận hoàn toàn đối với dầu mỏ của nước này”. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tuyên bố Washington có ý định kiểm soát hoạt động bán dầu của Venezuela “vô thời hạn”.

Quan chức chính quyền Mỹ cho biết đầu tuần này rằng đợt bán dầu Venezuela đầu tiên của Mỹ, trị giá khoảng 500 triệu USD, đã hoàn tất, và nhiều thương vụ khác dự kiến diễn ra trong những ngày và tuần tới.

Trước đó, Nhà Trắng đã trình bày một chiến lược nhằm bán hàng triệu thùng dầu Venezuela đang bị trừng phạt và kiểm soát nguồn thu từ các thương vụ này.