Tổng thống Trump nhận quà huy chương Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận quà tặng huy chương Nobel Hòa bình (Ảnh: Reuters).

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado cho biết ngày 15/1 bà đã tặng lại huy chương Nobel Hòa bình của mình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận ông Trump có ý định giữ lại huy chương này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối 15/1, ông Trump viết: “Maria đã trao cho tôi Giải Nobel Hòa bình của bà ấy vì những công việc tôi đã làm. Một cử chỉ tuyệt vời của sự tôn trọng lẫn nhau. Cảm ơn Maria”.

Sau đó, Nhà Trắng đăng tải một bức ảnh ông Trump và bà Maria Machado, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ cầm một khung lớn màu vàng trưng bày huy chương.

Phần chữ đi kèm ghi: “Gửi Tổng thống Donald J. Trump, để bày tỏ lòng biết ơn vì sự lãnh đạo phi thường của ngài trong việc thúc đẩy hòa bình thông qua sức mạnh”. Món quà của bà Maria Machado được mô tả là “biểu tượng cá nhân của lòng biết ơn thay mặt cho nhân dân Venezuela”.

“Tôi đã trao cho Tổng thống Mỹ huy chương Nobel Hòa bình”, bà Machado nói với các phóng viên bên ngoài Điện Capitol Mỹ, nơi bà gặp các nhà lập pháp sau khi ăn trưa với ông Trump tại Nhà Trắng.

Chia sẻ sau đó trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, bà nói: “Ông ấy xứng đáng với điều đó, và đó là một khoảnh khắc rất xúc động”.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Trump có thực sự giữ lại giải thưởng này sau cuộc gặp kín giữa ông và lãnh đạo phe đối lập Venezuela tại Nhà Trắng hôm 15/1 hay không.

Ủy ban Nobel Na Uy cho biết các giải thưởng của họ không thể được chuyển nhượng.

Ông Trump từng vận động mạnh mẽ để giành Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho những gì ông cho là nỗ lực của mình nhằm chấm dứt 8 cuộc xung đột.

Giải thưởng này cuối cùng đã được trao cho bà Machado. Bà Machado quyết định tặng giải thưởng của mình trong nỗ lực nhằm vận động sự ủng hộ của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tuy nhiên, theo ông Trump, bà Machado không có đủ sự ủng hộ trong dân chúng Venezuela và đã chọn hợp tác với chính quyền Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez sau khi Washington bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 3/1.