Binh sĩ Ukraine đi ngang qua các xác xe thiết giáp đã bị phá hủy (Ảnh minh họa: AFP).

Ông Zelensky: Ukraine sẽ kết nối với hệ thống an ninh của châu Âu

Trong bài phát biểu nhân Ngày Công nhân Công nghiệp Quốc phòng Ukraine hôm 13/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ca ngợi ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và tầm quan trọng của nó đối với an ninh châu Âu.

Ông Zelensky ghi nhận những người lao động trong ngành công nghiệp vũ khí là "những anh hùng thầm lặng của nền quốc phòng chúng ta", đồng thời nhấn mạnh những thành tựu công nghệ của Ukraine và các mối quan hệ đối tác an ninh lâu dài mà Kiev đã thiết lập với các đồng minh.

Tổng thống Zelensky bình luận về vai trò của UAV đánh chặn mà Ukraine triển khai ở Trung Đông và các thỏa thuận an ninh 10 năm gần đây được ký kết với các quốc gia Vùng Vịnh. ​​Ông cũng thông báo về tiến trình đàm phán sắp tới với các đối tác châu Âu về phát triển phòng không chung.

"(Ngay) tuần này, chúng ta sẽ có các cuộc đàm phán với châu Âu - đàm phán về việc tạo ra một hệ thống phòng không chung", ông nói.

Ngừng bắn kết thúc, giao tranh tiếp tục cường độ cao

Kênh Military Summary đưa tin, đảng của Thủ tướng Viktor Orban đã thua trong cuộc bầu cử quốc hội ở Hungary, điều đó dường như đồng nghĩa với việc Ukraine và EU "đã thắng". Nhiều khả năng Ukraine sẽ sớm nhận được 90 tỷ euro (khoảng 106 tỷ USD), và cuộc chiến có thể kéo dài thêm 2 năm nữa.

Ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn lễ Phục sinh kết thúc, quân đội Nga (RFAF) đã nối lại các hoạt động chiến đấu với cường độ cao.

Lực lượng Moscow phát động một cuộc tập kích vào lãnh thổ Ukraine bằng 100 UAV. Tiếng nổ vang dội ở các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên sau thỏa thuận ngừng bắn, phía Ukraine hầu như không đáp trả.

Lệnh ngừng bắn kết thúc, hai bên tiếp tục giao tranh. Trong đó, Nga là bên được cho là đang phát động tấn công toàn diện (Ảnh: Military Summary).

Ukraine rút lui ở phía đông tỉnh Sumy

Kyiv Independent đưa tin, lực lượng Kiev đã rút lui gần Myropilske ở tỉnh Sumy, theo báo cáo của bộ chỉ huy địa phương.

"Do các hoạt động quân sự cường độ cao, ưu thế về lực lượng và phương tiện của đối phương, các đơn vị Ukraine, để bảo toàn tính mạng của binh sĩ, đã di chuyển đến một vị trí mới được chuẩn bị sẵn, nơi họ sẽ tiếp tục giữ vững phòng tuyến", Quân đoàn 14 của Ukraine viết trên Facebook hôm 13/4.

Tỉnh Sumy nằm trên biên giới với Kursk, khu vực mà Ukraine kiểm soát từ tháng 8/2024 đến tháng 4/2025. Đây là nơi diễn ra đợt tăng cường quân sự mới của Nga, mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vào mùa hè năm ngoái có khoảng 50.000 binh sĩ.

Lực lượng Kiev cố gắng ngăn chặn bất kỳ cuộc tiến công lớn nào vào tỉnh này, nhưng vùng xám đã mở rộng. Tầm hoạt động ngày càng tăng của UAV FPV từ phía Nga đang đưa các cuộc tấn công đến gần hơn với chính thành phố thủ phủ.

"Lực lượng Ukraine đang kiểm soát tình hình, tiến hành giám sát và sẵn sàng cho các hành động quân sự tiếp theo", thông điệp của Quân đoàn 14 AFU viết.

Nga đang gia tăng áp lực lên Konstantinovka

Theo kênh Readovka, cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk vẫn là một trong những khu vực phòng thủ quan trọng nhất đối với quân đội Ukraine (AFU) ở Donbass. Giao tranh dữ dội trên các tuyến tiếp cận Rai-Aleksandrivka và Konstantinovka đang làm thay đổi cán cân quyền lực trên tất cả các mặt trận.

Bộ chỉ huy Kiev đang nhanh chóng triển khai lực lượng dự bị và củng cố công sự, nhưng hỏa lực liên tục từ RFAF đang dần làm suy yếu khả năng phòng thủ của họ.

Ở sườn phía bắc Sloviansk, quân đội Nga gia tăng hoạt động gần sông Seversky Donets. Khu vực này đặc biệt quan trọng để gia tăng áp lực lên vành đai phòng thủ ở phía bắc Sloviansk và tạo ra mối đe dọa bên sườn đối với các vị trí của Ukraine trong khu vực Rai-Aleksandrovka.

Trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow đã tăng cường tập kích hỏa lực vào mạng lưới phòng thủ của Ukraine trong khu vực Konstantinovka và Druzhkovka. Các đơn vị Moscow đang chiến đấu trên tuyến tiếp cận Rai-Aleksandrivka, đồng thời gia tăng áp lực ở vùng ngoại ô phía tây nam Konstantinovka. AFU đang điều động lại lực lượng dự bị nhằm duy trì sự ổn định trên vành đai phòng thủ của cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk - Druzhkovka - Konstantinovka.

Quân đội Nga tiếp tục hoạt động chiến đấu trên tuyến tiếp cận Rai-Aleksandrivka, mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực phía bắc Sloviansk và đe dọa các tuyến đường hậu cần của đối phương nối liền Sloviansk và Kramatorsk. Đồng thời, các cuộc tấn công vào Druzhkovka, một trung tâm tiếp tế quan trọng cho nhóm lực lượng Kiev ở phía bắc Donetsk, đã gia tăng.

Tại Konstantinovka, lực lượng Moscow đang giao tranh ở các quận trung tâm, đồng thời gia tăng áp lực lên các vị trí đối phương ở tây nam thành phố. Bom lượn FAB đang được Nga sử dụng tích cực để phá hủy các vị trí kiên cố của AFU, hàng loạt trận tập kích đang được thực hiện vào các điểm triển khai tạm thời cũng như trung tâm tiếp tế trong khu vực Druzhkovka.

Theo các báo cáo, Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng giữ vững hệ thống phòng thủ trong khu vực bằng cách sử dụng một số lữ đoàn cơ giới và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ được điều động lại từ hậu phương. Các cứ điểm và hàng rào chống tăng bổ sung đang được thiết lập trên những tuyến đường tiếp cận Konstantinovka và Druzhkovka.

Dữ liệu thu thập được cho thấy lực lượng Moscow mong muốn liên tục làm suy yếu vành đai phòng thủ của Ukraine thông qua các cuộc đánh phá vào cơ sở hạ tầng tiếp tế, mở rộng vùng kiểm soát ở những khu vực có ý nghĩa chiến thuật và tạo ra mối đe dọa về việc phá vỡ tuyến phòng thủ giữa Sloviansk, Kramatorsk và Konstantinovka.

Quân đội Nga gia tăng áp lực lên đối phương ở Konstantinovka (Ảnh: Readovka).

Kênh Rybar cho biết thêm chi tiết về mặt trận này. Cụ thể, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực đô thị thuộc vùng Konstantinovka. Sự hiện diện của các nhóm nhỏ binh sĩ Nga đang mở rộng, tiến sâu hơn vào thành phố, nhưng vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn.

Trong môi trường hiện nay với sự hỗ trợ của UAV, việc hoạt động với số lượng lớn binh sĩ vô cùng khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tổn thất ngày càng tăng, trong khi việc giải tỏa khu vực lại mất nhiều thời gian hơn đáng kể.

Ngay cả với các cuộc phản công liên tục, lực lượng Kiev đang dần mất khả năng tiến sâu hơn vào thành phố, tổn thất một lượng lớn binh lính ngay cả khi di chuyển từ Druzhkovka.

Các nhóm bộ binh Ukraine đang di chuyển bằng đường bộ và chịu tổn thất từ ​​UAV của Nga. Trong điều kiện này, việc tiến công nhanh chóng là điều khó xảy ra, vì AFU vẫn còn lực lượng đáng kể.

Hai bên sườn cũng làm tăng thêm khó khăn. Lực lượng Kiev tiếp tục kiểm soát Krasne và đang tiến hành các cuộc phản công trong thành phố Chasov Yar, khu vực mà họ vẫn chưa hoàn toàn chiếm được.

Phía tây Konstantinovka, các nhóm nhỏ AFU tiếp tục tiến hành phản công. Các đơn vị Moscow đang tiến lên được ở khu vực lân cận Illinivka và Dolgaya Balka. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, do các hoạt động quy mô nhỏ, những thắng lợi đáng kể của Nga vẫn chưa được ghi nhận.

Quân đội Nga bất ngờ xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, chia cắt lực lượng Ukraine (Ảnh: Rybar).

Các cuộc tấn công bằng 1 hoặc 2 lính xung kích ngày càng phổ biến

Trong một diễn biến liên quan, kênh Rybar cho biết, trên hướng Sloviansk, các đơn vị Moscow đang tiến dọc theo tuyến Krivaya Luka - Kaleniki, chiến đấu giành các vành đai rừng trên những ngọn đồi giữa các khu dân cư, đồng thời củng cố vị trí chiến thuật của họ trên tuyến đường tiếp cận Rai-Aleksandrivka.

Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố kiểm soát làng Dibrova, nhưng chưa có hình ảnh giám sát khách quan nào được công bố từ khu vực này. Tình hình của Ukraine đang dần xấu đi, và các đơn vị điều khiển UAV và pháo binh Nga đang phá hủy một cách có hệ thống cơ sở hạ tầng, cũng như phương tiện vận chuyển và cứ điểm của đối phương.

Khi hậu cần của Ukraine suy yếu, mặt trận cũng đang suy yếu. Ở hướng Seversky trước đây, AFU từng đạt thành công đáng kể nhờ công tác hậu cần chu đáo và có hệ thống.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 13/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường (Ảnh: Rybar).

Cũng như ở các khu vực khác, việc tiến công của AFU ở đây được đảm bảo bởi các nhóm nhỏ và đôi khi là các lính xung kích riêng lẻ, được hỗ trợ bởi các đơn vị điều khiển UAV.

Tuy nhiên, AFU bị kìm chân bởi các đợt pháo kích, sau đó là UAV. Tiếp đến, dưới sự yểm hộ của UAV, 2 lính xung kích Nga hoặc đôi khi chỉ 1 người duy nhất tiếp cận vị trí đối phương, và với một quả mìn chống tăng TM-62 hoặc lựu đạn được thả xuống hầm trú ẩn, họ coi như đã loại bỏ nhóm binh sĩ Ukraine.

Dường như RFAF không cần phải vội vàng; trong điều kiện hiện nay, việc bảo toàn nhân lực và hạ gục bộ binh đối phương quan trọng hơn nhiều so với việc giữ cờ trên đống đổ nát của các ngôi làng và kiểm soát những dải rừng rộng hàng km.