EU lên tiếng về phát ngôn "không thể chấp nhận" của Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Liên minh châu Âu và Hungary ngày 6/3 đã chỉ trích các phát biểu gần đây của Tổng thống Volodymyr Zelensky nhằm vào Thủ tướng Orbán, cho rằng đó là một lời đe dọa.

Diễn biến này xuất hiện sau khi ông Zelensky ám chỉ rằng ông sẽ cung cấp “địa chỉ” của ông Orbán cho các binh sĩ Ukraine để họ có thể nói chuyện với ông “bằng ngôn ngữ của riêng mình”, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Kiev và Budapest liên quan đến việc gián đoạn trung chuyển dầu Nga qua đường ống Druzhba.

Ông Zelensky cho rằng các cuộc tập kích dữ dội của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đang khiến việc sửa chữa đường ống này không thể tiến hành nhanh chóng. Trong khi đó, ông Orbán cáo buộc Ukraine cố tình ngăn chặn việc trung chuyển và đã chặn các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga cũng như khoản vay 90 tỷ euro (105 tỷ USD) dành cho Ukraine.

EU đã phản bác ông Zelensky về các phát biểu của ông và kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đang nỗ lực “giảm căng thẳng giữa Hungary và Ukraine” cũng như tìm cách thúc đẩy khoản vay 90 tỷ euro, một quan chức EU nói với Kiev Independent.

“Việc leo thang ngôn từ của tất cả các bên không giúp ích cho mục tiêu của chúng tôi và kiểu ngôn ngữ mà Tổng thống Zelensky sử dụng ngày hôm qua là không thể chấp nhận được. Không được có bất kỳ lời đe dọa nào nhằm vào các quốc gia thành viên EU”, quan chức này nói thêm, đồng thời cho biết ông Costa đang thường xuyên liên lạc với cả 2 nhà lãnh đạo Ukraine và Hungary.

Trong khi đó, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Olof Gill cho rằng ngôn từ của ông Zelensky là “không thể chấp nhận” và kêu gọi cả hai bên “giảm nhiệt” trong phát biểu.

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó phản ứng mạnh với phát biểu của ông Zelensky, cho rằng điều này “đã vượt qua mọi giới hạn.”

“Không ai có thể đe dọa Hungary hoặc Thủ tướng của chúng tôi. Không ai có thể gây sức ép chúng tôi chỉ vì chúng tôi từ chối trả giá cho cuộc chiến của Ukraine cũng như từ chối chấp nhận giá năng lượng cao hơn vì Ukraine", nhà ngoại giao Hungary tuyên bố.

Ông Szijjártó nói Hungary sẽ không cho phép Kiev kéo Budapest vào cuộc chiến.

Trong khi đó, Peter Magyar, lãnh đạo đảng đối lập Tisza, kêu gọi lãnh đạo EU dừng các quan hệ với Ukraine cho đến khi "Tổng thống Zelensky làm rõ lời nói của mình và xin lỗi toàn thể công dân Hungary về các phát biểu đó”.

“Hôm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo Viktor Orbán. Tổng thống Nga Vladimir Putin thì cảnh báo cắt nguồn cung khí đốt cho toàn bộ Hungary", ông Magyar nói, cho rằng cả Ukraine và Nga đều không thể gây sức ép lên Hungary, một quốc gia có chủ quyền đồng thời là thành viên của EU và NATO.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico, quốc gia cũng phụ thuộc vào đường ống Druzhba và cũng cảnh báo chặn khoản vay cho Kiev, kêu gọi các lãnh đạo EU “tách mình khỏi” những tuyên bố của Zelensky.

“Nếu Tổng thống Ukraine tiếp tục như vậy, có thể sẽ xảy ra việc các quốc gia thành viên EU khác cũng chặn khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine", ông Fico viết trên mạng xã hội.