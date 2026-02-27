Tổng thống Ukraine nêu lý do không nhượng vùng Donbass cho Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với hãng tin Sky News ngày 27/2, người dẫn chương trình cho biết Nhà Trắng thường đưa ra những tuyên bố rằng Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga và Kiev sẽ phải nhượng lại lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Khi được hỏi liệu Ukraine có thể giành chiến thắng hay không, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ở giai đoạn này, điều đó đồng nghĩa với việc Kiev sẽ phải trả giá bằng số lượng lớn sinh mạng.

"Hiện tại, tình hình rất khó khăn, có rất nhiều tổn thất, sinh mạng con người. Thật sự rất khó khăn. Nga cũng không thể làm điều đó trên chiến trường, vì vậy họ không giành chiến thắng, và chúng ta cũng không thua", Tổng thống Zelensky nói thêm.

Khi được hỏi lý do không từ bỏ Sloviansk và Kramatorsk nếu Ukraine đặt ưu tiên là chấm dứt xung đột, ông Zelensky trả lời rằng đây là lãnh thổ của Ukraine và sẽ là bất thường khi nói về việc Ukraine từ bỏ lãnh thổ của mình.

Hơn nữa, việc rút khỏi các thành phố này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ bỏ lại 200.000 người sống tại các vùng lãnh thổ thuộc sự kiểm soát của Nga.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng vấn đề nhượng lại vùng Donbass (gồm tỉnh Lugansk và Donetsk) ở miền Đông Ukraine không chỉ là lằn ranh đỏ, mà còn là tuyến phòng thủ đối với Ukraine.

Vị trí vùng Donbass (Ảnh: BBC).

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 26/2, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov, tuyên bố người dân Ukraine sẽ không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, và tất cả các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát chắc chắn sẽ được giành lại.

Theo ông Budanov, vấn đề lãnh thổ vẫn là vấn đề trọng tâm trong các cuộc đàm phán ba bên gần đây tại Geneva giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Bất chấp áp lực từ Nga, Ukraine vẫn giữ vững lập trường bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Ông Budanov cũng nêu rõ các mục tiêu chiến lược của Nga trong năm 2026, lưu ý rằng Moscow tiếp tục nỗ lực kiểm soát toàn bộ các vùng Donetsk và Zaporizhia, đồng thời thiết lập vùng đệm dọc biên giới.

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng cho “những thỏa hiệp thực sự”, nhưng không chấp nhận “những thỏa hiệp phải trả giá bằng độc lập và chủ quyền của Ukraine”.

Ông Zelensky nói rằng cách tốt nhất để đạt được bước đột phá về vấn đề lãnh thổ là một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ giành toàn bộ vùng Donbass bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong một thỏa thuận hòa bình.

Nga hiện kiểm soát 90% Donbass, khu vực nằm trên các mỏ than và là nơi tập trung nhiều nhà máy cơ khí hạng nặng. Nga đã tuyên bố sáp nhập Donetsk và Lugansk vào năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Trong khi đó, giới chức Ukraine bác bỏ những yêu cầu này. Kiev khẳng định sẽ không trao cho Nga những vùng lãnh thổ mà Moscow không thể giành được trên chiến trường.

Lãnh thổ là điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình đàm phán hòa bình hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Trong các đề xuất hòa bình, Donbass được kêu gọi biến thành vùng phi quân sự (DMZ) hoặc khu kinh tế tự do, nhưng đến nay Nga và Ukraine chưa tìm được tiếng nói chung.

Tổng thống Zelensky cho biết, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ cần được tổ chức đối với toàn bộ kế hoạch hòa bình, và chỉ có trưng cầu dân ý mới có thể quyết định về ý tưởng thiết lập một khu kinh tế tự do tiềm năng tại Donbass.