Cảnh báo của Tổng thống Ukraine về xung đột Iran

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Tôi hy vọng cuộc chiến (ở Trung Đông) sẽ không kéo dài, không chỉ vì tôi lo lắng cho Ukraine mà còn vì mỗi sinh mạng mất đi hoặc bị hủy hoại đều là một bi kịch. Trong khi đó, chúng ta không thấy tiến triển nào trong các cuộc đàm phán hòa bình. Nếu một nền hòa bình lâu dài hoặc một thỏa thuận ngừng bắn không được đàm phán trong những ngày đầu của cuộc xung đột, thì nguy cơ xung đột kéo dài là rất lớn”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận trên mạng xã hội hôm 8/3.

Tổng thống Zelensky cảnh báo cuộc xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài và các đối tác của Kiev có thể sẽ ít quan tâm đến Ukraine hơn, đồng thời cắt giảm nguồn cung các hệ thống phòng không.

“Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình ở Ukraine. Ít quan tâm hơn có nghĩa là ít hỗ trợ hơn. Ít hỗ trợ hơn có nghĩa là ít hệ thống phòng không hơn”, ông Zelensky cho biết thêm.

Tổng thống Zelensky từng thừa nhận Ukraine đang thiếu tên lửa PAC-3 cho các hệ thống phòng không Patriot, vì vậy ông gợi ý các nước Trung Đông đổi tên lửa Patriot lấy máy bay không người lái (UAV) đánh chặn.

Mỗi quả tên lửa Patriot có giá vài triệu USD, trong khi UAV đánh chặn giá trị vài nghìn USD. Để bắn hạ các UAV giá rẻ của Iran, UAV đánh chặn được xem là biện pháp hiệu quả hơn về mặt kinh tế.

Ông Zelensky xác nhận các chuyên gia Ukraine về đánh chặn UAV sẽ đến Trung Đông vào tuần tới và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ ngay lập tức.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng cử các chuyên gia giỏi nhất về đánh chặn UAV Iran tới Trung Đông nếu các nhà lãnh đạo khu vực có thể thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tháng.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đã tích lũy được kinh nghiệm đặc biệt trong việc bắn hạ UAV trong cuộc chiến với Nga, trong đó nhiều chiếc là UAV kiểu Shahed mà Iran từng bán cho Nga. Moscow sau đó đã tự sản xuất UAV Geran-2 trong nước, và thường xuyên sử dụng chúng trong các cuộc tập kích "mưa hỏa lực" vào Ukraine.

Phát biểu của ông Zelensky được đưa ra sau khi các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran nhằm vào nhiều thành phố ở Trung Đông nhằm trả đũa các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel. Tehran cũng tiến hành tấn công vào Israel và các cơ sở quân sự của Mỹ tại Iraq, Bahrain, Kuwait và Qatar.

Hơn 1.000 UAV, trong đó chiếm tỷ lệ cao là loại Shahed-136, đã nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở các nước láng giềng vùng Vịnh của Iran kể từ khi xung đột nổ ra.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cảnh báo cuộc khủng hoảng ở Trung Đông có thể làm suy yếu khả năng của Ukraine trong việc chống lại Nga.

Bà Kallas cũng cho rằng giá dầu tăng do chiến sự ở Trung Đông có thể mang lại lợi ích cho Moscow. Bà kêu gọi Ukraine có thể sử dụng kinh nghiệm của mình trong việc chống lại UAV và tên lửa của Nga để giúp các quốc gia vùng Vịnh “chống trả” trước UAV Iran.