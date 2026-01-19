Đức chật vật tuyển quân: Thế hệ Z đặt câu hỏi "tôi được lợi gì?"

Người dân tuần hành phản đối nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Berlin vào tháng 12/2025 (Ảnh: Reuters).

Là quốc gia tiên phong trong nỗ lực tái vũ trang châu Âu, Đức đang đối mặt với thách thức lớn trong việc đạt mục tiêu tuyển quân. Vấn đề không chỉ nằm ở chủ nghĩa hòa bình, mà còn ở câu hỏi muôn thuở của giới trẻ: "Tôi được lợi gì từ việc này?".

Trong bối cảnh các quốc gia châu Âu tăng chi tiêu quân sự và chuẩn bị cho nguy cơ xung đột với Nga, Đức và Pháp đã tìm cách khiến giới trẻ suy nghĩ lại về nghĩa vụ quân sự.

Chính phủ Đức đã ban hành chế độ nghĩa vụ quân sự mới theo lộ trình 3 bước, ban đầu là tự nguyện. Khoảng 700.000 nam và nữ sinh năm 2008 bắt đầu nhận bảng khảo sát về thể trạng và ý chí nhập ngũ, nhằm xây dựng "cơ sở dữ liệu binh lực tiềm năng". Nam giới bắt buộc trả lời, nữ giới tự nguyện.

Đến năm 2027, tất cả nam thanh niên phải tham gia kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Cuối cùng, Đức sẽ duy trì mô hình tình nguyện, nhưng kèm điều khoản cho phép Quốc hội tái áp dụng cưỡng bách quân dịch nếu tình hình an ninh xấu đi hoặc số lượng quân nhân không đủ. Điều này gây lo ngại rằng "tình nguyện" chỉ là tạm thời.

Khoảng cách thế hệ

Tin tức về chế độ nghĩa vụ quân sự mới đã khiến hàng chục nghìn học sinh xuống đường tuần hành. Họ đặt câu hỏi: "Tại sao chúng tôi phải hy sinh cho một nhà nước dành 1/4 ngân sách liên bang để trả lương hưu cho người già?". Những phản đối này chủ yếu xoay quanh kinh tế hơn là chính trị, khác biệt so với phong trào hòa bình Đức những năm 1970 và 1980.

Các khẩu hiệu như "Các vị không thể cướp con trai của tôi" hay "Hòa bình là sức mạnh" phản ánh sự vỡ vụn trong quan hệ giữa thanh niên và nhà nước. Thế hệ Z cho rằng chính phủ chỉ nhớ đến họ khi cần binh lính, nhưng lại thờ ơ trước những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai họ như biến đổi khí hậu, giá nhà, giáo dục hay bất bình đẳng xã hội.

Đối mặt với triển vọng việc làm ảm đạm và chi phí sinh hoạt cao, nhiều người trẻ bất bình khi bị yêu cầu hy sinh vì người lớn tuổi chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi lệnh phong tỏa do đại dịch kết thúc. Ngay cả ở một quốc gia có nền giáo dục đại học gần như miễn phí, chăm sóc sức khỏe toàn dân và trợ cấp thất nghiệp, những phản đối này vẫn rất khó vượt qua.

Benedikt Zacher, một sinh viên 25 tuổi, nhận định: "Trong một nền dân chủ, bạn làm điều gì đó cho nhà nước và bạn nhận được điều gì đó đổi lại. Các học sinh của tôi nghĩ rằng họ không nhận được gì từ nhà nước, và kết quả là, họ ngày càng trở nên ích kỷ hơn, điều đó là đúng". Một số người thậm chí chất vấn tại sao gánh nặng chiến tranh phải đặt lên vai người trẻ, chứ không phải những người lớn tuổi.

Khoảng cách giữa các thế hệ thể hiện rõ rệt. Thế hệ lớn tuổi, từng chứng kiến Chiến tranh Lạnh, hiểu rõ giá trị của sức mạnh quân sự. Trong khi đó, thế hệ Z lớn lên trong hòa bình, thịnh vượng và một nước Đức phi quân sự hóa từ năm 2011, nên khó chấp nhận nghĩa vụ quân sự.

Với họ, chiến tranh không phải là nguy cơ hiện hữu mà chỉ là bài học lịch sử. Họ đề cao tự do cá nhân, còn nghĩa vụ quân sự bị nhìn nhận như một sự can thiệp của tập thể vào quyền tự quyết.

Xe bọc thép Marder do Đức cung cấp cho Ukraine (Ảnh: Telegram).

Mục tiêu khiêm tốn và thách thức lớn

Một chiến dịch quảng bá cho lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) đã giúp tăng số lượng tân binh trong 2 năm qua. Bộ Quốc phòng cho biết số lượng binh sĩ tại ngũ đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2021. Tuy nhiên, số tân binh hầu như không bù đắp được số người rời đi và nghỉ hưu, và lực lượng này đang ngày càng già đi.

Đức đã đặt ra những mục tiêu khiêm tốn trong ngắn hạn. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đặt mục tiêu tuyển dụng 20.000 người vào lực lượng mới này trong năm nay và 13.500 binh sĩ ngoài quân ngũ. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với 60.000-70.000 tân binh mỗi năm mà các nhà phân tích cho rằng cần thiết để Đức đạt mục tiêu tăng quân số từ 184.000 lên khoảng 260.000 và tăng gấp 3 lực lượng dự bị lên 200.000 vào năm 2035.

Một cuộc khảo sát năm 2025 cho thấy Bundeswehr và chính sách tái vũ trang nhận được sự ủng hộ cao trên tất cả các nhóm tuổi. Tuy nhiên, số lượng người được hỏi cân nhắc việc nhập ngũ đã đạt mức thấp nhất kể từ năm 2020. Martin Elbe, một nhà xã hội học, cho biết bảng khảo sát mới một phần nhằm mục đích thúc đẩy sự thay đổi trong tư duy của giới trẻ.

Chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, bị tạm dừng nhưng chưa bị bãi bỏ vào năm 2011, thậm chí có thể được tái áp dụng nếu việc tuyển quân không tăng lên đáng kể. Giới trẻ đóng vai trò quan trọng không chỉ vì thể lực và năng khiếu mà còn vì quân đội Đức không có cách nào liên lạc với nhiều người trong số 930.000 người dân còn sống từng phục vụ trong quân đội và về lý thuyết có thể bị huy động.

Đức đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn trong việc thu hút giới trẻ. Một sĩ quan cho biết, năm 2025, những người biểu tình đã ném bom sơn vào phòng tuyển dụng của quân đội ở Berlin và cố gắng chặn cửa bằng các thùng giấy.

Simon Dressler, một người có tầm ảnh hưởng và người dẫn chương trình podcast 26 tuổi, người phản đối nghĩa vụ quân sự, nói: "Tôi biết bạo lực là cần thiết để bảo vệ nhiều quyền tự do chính trị… Nhưng ngay cả những người như tôi, với xuất thân giàu có, cũng không bao giờ có thể mua được nhà riêng. Giờ đây chúng ta được bảo rằng nên bảo vệ nền dân chủ, nhưng ở đây chúng ta được yêu cầu bảo vệ lợi ích của ai?".

Giải pháp và tương lai

Chính phủ Đức không hề phớt lờ những lập luận về kinh tế của giới trẻ. Theo chế độ nghĩa vụ quân sự mới, thanh niên nhập ngũ sẽ được trả 3.144 USD mỗi tháng, nhiều hơn 932 USD so với hệ thống cũ. Ngoài ra, nhà nước sẽ chi trả phần lớn chi phí học bằng lái xe, vốn có thể lên tới hơn 4.500 USD, cho các tân binh. Điều này có nghĩa là một số tân binh thế hệ Z có thể kiếm được nhiều tiền hơn cả giáo viên của họ, gây ra một số bất bình trong hàng ngũ.

Một số người cho rằng mối lo ngày càng tăng do cuộc xung đột Ukraine và việc Mỹ rút quân khỏi châu Âu cuối cùng sẽ giúp Berlin đạt được mục tiêu tuyển quân của mình. Timo Graf, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Lịch sử Quân sự và Khoa học Xã hội của quân đội Đức, cho biết: "Nếu hôm nay mới 18 tuổi, chắc chắn tôi nên suy nghĩ xem liệu cuộc sống trong tự do và dân chủ ở châu Âu có còn khả thi trong 10 năm nữa hay không".

Zacher, một sinh viên 25 tuổi, cho biết anh phản đối chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc và rằng "nhà nước không làm được nhiều cho tôi… Nhưng trong chiến tranh, tôi có lẽ vẫn sẽ chiến đấu. Vì tinh thần đoàn kết, và vì dân chủ cuối cùng cũng đáng giá".

Tuy nhiên, Sonke Neitzel, Giáo sư lịch sử quân sự tại Đại học Potsdam, vẫn tỏ ra hoài nghi. Ông cho rằng chỉ có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc mới cho phép quân đội Đức bổ sung nhân lực cho các vị trí cụ thể trong các đơn vị và ở những nơi cần thiết nhất.

"Có thể chúng ta sẽ đạt được mục tiêu về quân số, nhưng câu hỏi then chốt là năng lực chiến đấu. Liệu các lữ đoàn chiến đấu, hạm đội, phi đội của chúng ta có thể giải quyết được vấn đề nhân sự của họ không?", ông bày tỏ sự hoài nghi.

Chính phủ Đức đang rơi vào thế khó: muốn đáp ứng yêu cầu an ninh của châu Âu, họ cần tăng quân số; nhưng khi hơn 80% thanh niên từ chối tham chiến, mọi nỗ lực dựa trên tinh thần tự nguyện đều có nguy cơ thất bại. Cuối cùng, chính phủ có thể phải lựa chọn giữa một quân đội thiếu nhân lực và việc tái áp dụng cưỡng bách quân dịch, điều có thể gây chia rẽ xã hội sâu sắc.