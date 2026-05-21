Tổng thống Trump lên tiếng sau điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo ngày 20/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được hỏi về cuộc điện đàm được cho là khá căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc chiến Iran.

"Ông ấy là một người rất tốt, ông ấy sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn ông ấy làm. Và ông ấy là một người tuyệt vời... Đừng quên ông ấy từng là một thủ tướng thời chiến", ông Trump trả lời.

Bình luận được đưa ra sau khi trang tin Axios đưa tin, trong cuộc điện đàm hôm 19/5, ông Trump đã cập nhật cho ông Netanyahu về các nỗ lực trung gian mới của một số quốc gia Ả rập và Hồi giáo nhằm đạt được một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Đề xuất, được cho là do Qatar và Pakistan soạn thảo với sự đóng góp ý kiến từ các bên trung gian khu vực gồm Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, sẽ chứng kiến Washington và Tehran ký một "thư ý định" nhằm chính thức chấm dứt xung đột và mở ra 30 ngày đàm phán về các vấn đề bao gồm mở cửa lại eo biển Hormuz và hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Nguồn tin cho biết, cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo nhanh chóng trở nên căng thẳng khi ông Netanyahu tỏ ra hoài nghi về khuôn khổ này. Trong cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Israel được cho là đã hối thúc nối lại chiến dịch tấn công quân sự Iran. Ông Netanyahu lập luận việc trì hoãn chỉ mang lại lợi ích cho Iran.

Văn phòng Thủ tướng Israel và Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin của Axios.

Hiện giờ, ông Trump tiếp tục thúc đẩy một thỏa thuận ngoại giao, khẳng định mọi chuyện với Iran đang "ở vạch ranh giới" và việc dành thêm vài ngày cho ngoại giao là xứng đáng nếu điều đó cứu được nhiều mạng sống.

Khi được các phóng viên hỏi liệu ông có cởi mở với một thỏa thuận hạn chế với Iran chỉ mở cửa eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn hay không, ông Trump nói ông không vội vàng đạt được một thỏa thuận.

"Chúng ta sẽ phải mở cửa eo biển, điều đó sẽ được thực hiện ngay lập tức, vì vậy chúng ta sẽ thử một lần này. Tôi không vội”, ông cho biết, dù vài giờ trước đó tuyên bố cuộc chiến "nhất định kết thúc rất nhanh chóng".

Ông Trump đã đưa ra các mốc thời gian mơ hồ cho việc đạt được một giải pháp ngoại giao với Iran. Ông tuyên bố có thể đợi "2-3 ngày" hoặc trong "một khoảng thời gian giới hạn", sau khi thông báo hủy bỏ một cuộc tấn công theo kế hoạch nhằm vào Iran hôm 19/5. Trong các phát biểu vào hôm 20/5, ông cho biết, Mỹ sẵn sàng chờ đợi một vài ngày để có được "câu trả lời đúng đắn" từ Iran.