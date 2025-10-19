Tổng thống Ukraine tuyên bố không nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

RBC đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/10 tuyên bố lực lượng Nga sẽ không nhận được bất kỳ “món quà” nào, dù là đất đai hay bất cứ thứ gì khác, và Kiev cùng các đồng minh sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga để đạt được hòa bình công bằng. Ông Zelensky coi việc nhượng bộ lãnh thổ là "món quà" cho Nga.

Theo ông Zelensky, sự hợp tác lâu dài và những kết quả thực sự từ việc hợp tác với châu Âu hiện là điều thiết yếu, cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn.

"Hầu như mỗi ngày, chúng tôi đều trao đổi với các nhà lãnh đạo để đảm bảo rằng tất cả chúng ta ở châu Âu đều có chung lập trường về việc gây áp lực lên Nga. Chúng tôi sẽ không tặng bất kỳ món quà nào cho đối phương và không quên bất cứ điều gì”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là sẵn sàng đưa ra nhượng bộ về lãnh thổ ở Ukraine.

Theo báo Washington Post, Tổng thống Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông muốn Nga kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine để đổi lấy việc rút quân đội Nga khỏi các khu vực Zaporizhzhia và Kherson. Đây được cho là đề xuất mà ông Putin đã đưa ra với ông Trump gần đây.

Theo RBC, đây không phải là một yêu cầu mới. Nga đã nhiều lần kêu gọi Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi các khu vực Donetsk và Lugansk, mặc dù Tổng thống Zelensky nhiều lần nhấn mạnh kịch bản như vậy là không thể chấp nhận được với Ukraine.

Ông Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đang giữ vững vị trí trên hướng Pokrovsk và Kupiansk, cũng như tại các khu vực Kharkov, Sumy và Zaporizhzhia.

Theo Tổng thống Ukraine, lực lượng phòng thủ nước này đang chuẩn bị tiến hành các động thái mới trên mặt trận và tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng của Nga ở hậu phương.

"Tình hình trên mặt trận, bao gồm hướng Pokrovsk, các khu vực lân cận, bao gồm cả Kupiansk, khu vực biên giới của các khu vực Kharkov và Sumy, và khu vực Zaporizhzhia. Chúng tôi đang giữ vững phòng tuyến, và tôi cảm kích từng đơn vị của chúng tôi vì sự kiên cường của họ. Chúng tôi đang chuẩn bị một số động thái nhất định trên mặt trận và đáp trả mọi cuộc tấn công của Nga", ông nói.

Tổng thống Zelensky cũng lưu ý rằng ông đã trao đổi với Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Oleksandr Syrskyi, bao gồm về các hoạt động tấn công tầm xa.

"Các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi nhằm vào Nga đang gia tăng cả về tầm bắn lẫn độ chính xác. Hầu như cứ một hoặc hai ngày, các cơ sở lọc dầu của Nga lại bị tập kích. Và điều này đang đưa nước Nga trở lại thực tại", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Trong một năm qua, chiến tuyến giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine phần lớn bị đình trệ, khi không bên nào giành được lợi thế đáng kể. Nga hiện kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine sau hơn 3 năm mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng.

Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn các khu vực này. Trước đó, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine vào năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý.

Theo các nhà phân tích, kiểm soát hoàn toàn Donetsk sẽ giúp Nga nâng vị thế đàm phán trong tương lai với Ukraine và phương Tây cũng như cho công chúng Nga thấy quân đội Nga đạt được mục tiêu ở Ukraine.

Theo Aljazeera, vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk) vốn là một trung tâm của ngành công nghiệp khai thác than, luyện kim đen và kim loại màu của Ukraine. Donbass cũng từng là một trong các khu vực đô thị hóa nhất của Ukraine, có thời điểm khoảng 90% dân số sinh sống tại thành thị.

Nga nhiều lần kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này.