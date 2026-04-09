Đội quân robot của Ukraine thay binh sĩ làm 21.500 nhiệm vụ

Một UGV của Ukraine (Ảnh: AFP).

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm 8/4 rằng số lượng nhiệm vụ do các phương tiện mặt đất không người lái (UGV) thực hiện đã tăng gấp 3 lần trong 5 tháng qua.

Theo thông báo, chỉ riêng tháng 3, các hệ thống này đã thực hiện hơn 9.000 nhiệm vụ chiến đấu và hậu cần trên tiền tuyến, tăng so với hơn 2.900 nhiệm vụ vào tháng 11.

Tổng cộng trong quý I, Ukraine đã triển khai hơn 21.500 nhiệm vụ sử dụng UGV.

UGV là các hệ thống điều khiển từ xa, thường được thiết kế để thay thế binh sĩ trong những nhiệm vụ nguy hiểm như tiếp tế tiền tuyến, rà phá mìn hoặc giữ các vị trí phòng thủ kiên cố.

Chúng thường là các phương tiện bánh xích hoặc bánh lốp, có khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp, và có thể được dùng để vận chuyển hàng hóa, đạn dược, binh sĩ bị thương, hoặc trong một số trường hợp là mang theo vũ khí điều khiển từ xa.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết số đơn vị sử dụng UGV đã gần như tăng gấp 3 kể từ tháng 11.

“Có 167 đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ sử dụng robot mặt đất trong tháng 3. Trong khi đó, vào tháng 11/2025 chỉ có 67 đơn vị như vậy”, thông báo nêu rõ.

Theo bộ này, 4 trong 5 đơn vị UGV hàng đầu được ghi nhận trong hệ thống quản lý chiến trường DELTA là các lữ đoàn chiến đấu đang hoạt động tại mặt trận phía đông và đông bắc.

Đơn vị còn lại là Tiểu đoàn Quân y Độc lập số 1, thuộc Quân đoàn Quốc tế của Ukraine, nổi tiếng với việc tiên phong sử dụng UGV để sơ tán binh sĩ bị thương.

UGV ngày càng trở nên quan trọng khi cuộc chiến bước sang năm thứ 5. Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bổ sung nguồn nhân lực, trong khi UAV cỡ nhỏ khiến khu vực tiền tuyến trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Phía Nga, cũng gặp áp lực trong việc duy trì nhịp độ tấn công bộ binh, cũng đã triển khai UGV.

Ukraine đã tuyên bố từ năm 2024 rằng họ sẽ tăng cường sử dụng UGV, nhưng chỉ trong năm qua các hệ thống này mới thực sự được triển khai rộng rãi, với một số lữ đoàn thành lập đơn vị chuyên trách UGV.

Tuy nhiên, dù tăng trưởng nhanh, việc sử dụng UGV vẫn kém xa so với UAV trên không.

Tháng 12/2025, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết quân đội nước này đã thực hiện hơn 304.000 nhiệm vụ UAV chỉ trong tháng 11.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết trong tháng 3, các UAV đánh chặn của Ukraine đã phá hủy hơn 33.000 UAV đối phương thuộc nhiều loại khác nhau. Theo ông, con số này gấp đôi so với tháng trước, theo một bài đăng trên Telegram.

“UAV đánh chặn là một sáng kiến của Ukraine và đã trở thành một phần then chốt trong hệ thống phòng không của chúng tôi. Chỉ riêng trong tháng 3, các UAV đánh chặn đã bắn hạ hơn 33.000 UAV đối phương, bao gồm Shahed, Gerbera, Molniya, Zala, Orlan và các loại khác”, ông Fedorov nhấn mạnh.

Theo ông, một trong những thách thức lớn hiện nay là các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực. Ông cho biết đối phương đang gia tăng sử dụng loại UAV này với tốc độ mục tiêu ngày càng cao, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.