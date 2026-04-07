Nga cảnh báo đanh thép 3 nước NATO nghi để Ukraine dùng không phận tập kích

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: AFP).

Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/4 đã đưa ra những cảnh báo nhằm vào các nước Baltic, sau khi Moscow nghi ngờ các nước này cho phép Kiev sử dụng không phận của họ để tấn công các cảng của Nga ở biển Baltic. Trước đó, các nước Baltic đã bác bỏ cáo buộc nói trên và gọi đó là thông tin sai lệch.

Phát biểu với báo giới tại Moscow, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các nước Baltic “đã nhận được cảnh báo thích đáng”.

“Nếu các chính quyền của những quốc gia này còn đủ tỉnh táo, họ sẽ lắng nghe. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng”, bà Zakharova nói thêm.

Theo Kyiv Independent, mặc dù ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, các nước Baltic, bao gồm Estonia, Latvia và Litva, được cho vẫn đứng ngoài các hoạt động chiến đấu, chỉ cung cấp hỗ trợ quân sự, tình báo và viện trợ nhân đạo cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra, đồng thời không cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ của mình để nhằm mục tiêu tấn công Nga.

Phát biểu của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh quân đội Ukraine trong những tuần gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công vào các cảng dầu của Nga trên biển Baltic, nhằm hạn chế nguồn thu mà Nga thu được khi giá dầu thế giới tăng cao vì xung đột ở Iran. Các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào các khu vực tây bắc Nga, nằm ven biển Baltic và giáp với Estonia.

Đại tá Ants Kiviselg, chỉ huy Trung tâm Tình báo Quân đội Estonia, ngày 6/4 tái khẳng định trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ERR rằng Tallinn sẽ không cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của mình để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Nga.

“Chúng tôi đã khuyến nghị lựa chọn hành lang tấn công để (các UAV Ukraine) không đi vào không phận Estonia", ông Kiviselg nói. Tuy nhiên, ông đồng thời cho biết “không thể” đảm bảo tuyệt đối rằng UAV Ukraine sẽ không bao giờ xâm nhập không phận Estonia khi các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đang gia tăng.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi 2 UAV Ukraine bay vào Latvia và Estonia trong một đợt tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu bên trong Nga vào đêm 25/3. Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna gọi đây là “hệ quả cụ thể của cuộc xung đột".

Tuần trước, Latvia cũng ra tuyên bố bác bỏ các cáo buộc của Moscow về việc cho phép sử dụng không phận nước này.

“Latvia bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc sai sự thật do Nga lan truyền rằng Latvia đã cho phép sử dụng lãnh thổ của mình cho các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Nga, và yêu cầu rút lại ngay lập tức thông tin sai lệch này", Bộ Quốc phòng Latvia cho biết trong tuyên bố ngày 31/3.

Quân đội Ukraine được cho là đã nối lại các cuộc tấn công vào tỉnh Leningrad vào đêm 7/4, với các vụ nổ được ghi nhận gần cảng Ust-Luga, nơi có một cảng dầu lớn của Nga. Các quan chức địa phương tuyên bố đã bắn hạ 22 UAV Ukraine trong khu vực trong đợt tấn công này. Ukraine đang tìm cách gây ảnh hưởng tới cỗ máy quân sự Nga bằng cách làm giảm nguồn thu từ năng lượng của Moscow.