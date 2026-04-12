Cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine đã lên một cấp độ mới (Ảnh minh họa: Skynews).

Rộ tin Nga sẽ tổng tấn công ngay sau lễ Phục sinh

kênh Military Summary đưa tin, trước khi lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh bắt đầu, Nga và Ukraine đã trao đổi một loạt các cuộc tập kích đường không quy mô lớn.

Cụ thể, quân đội Nga (RFAF) đã tấn công một trạm biến áp ở Romny và một nhà máy sản xuất cáp ở Odessa. Một trạm biến áp khác cũng bị vô hiệu hóa ở vùng Dnipropetrovsk, theo kênh Rybar.

Rạng sáng 11/4, lực lượng Ukraine lại tấn công các cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Nga ở vùng Krasnodar. Tại Yasynuvata thuộc Donetsk do Moscow kiểm soát, 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Sau lệnh ngừng bắn, cường độ pháo kích giảm ở hầu hết các khu vực, và một số vụ vi phạm của quân đội Ukraine (AFU) đã được ghi nhận, phía Nga cáo buộc. Cả hai bên đều đang tích cực tận dụng thời gian để tập hợp lại lực lượng, chuẩn bị cho việc nối lại giao tranh vào ngày 13/4. UAV đang hoạt động dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

Đồng thời, có thông tin cho rằng vào đêm trước lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Nga (RFAF) đã bắt đầu triển khai quy mô lớn trang thiết bị quân sự đến hướng Zaporizhia. Có khả năng ngay sau lễ Phục sinh, lực lượng Moscow sẽ phát động một cuộc tổng tấn công.

Rộ tin Nga sẽ tổng tấn công quy mô lớn ở Zaporizhia ngay sau lễ Phục sinh (Ảnh: Military Summary).

Trong khi đó, dường như một cuộc khủng hoảng đào ngũ quy mô lớn đang làm rung chuyển quân đội Ukraine (AFU): khoảng 150.000 binh sĩ được cho là đã rời khỏi đơn vị của họ, theo PBS. Kiev chưa bình luận về thông tin này.

Tại khu vực Liman, lực lượng Kiev đã cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật trong các khu rừng gần Yampol và Liman, tận dụng lợi thế vị trí thưa thớt của quân đội Nga.

Tại khu vực Dobropillia, RFAF đang tiến gần Rodinske trên đường tiếp cận Shevchenko. Về phía tây nam, giao tranh ác liệt đang diễn ra để giành quyền kiểm soát Grishino.

Tại khu vực Novopavlivka, giao tranh ác liệt đã tiếp diễn trong 2 tháng qua, cả ở chính trung tâm Novopavlivka và khu vực xung quanh. Các nhóm xung kích nhỏ của Ukraine đã đột phá vào khu vực trung tâm ngôi làng cách đây một thời gian.

Ukraine cáo buộc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn gần 500 lần

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 11/4 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: "Sau 16h00, đã ghi nhận 469 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn. Cụ thể: 22 cuộc tấn công của Nga, 153 cuộc pháo kích, 19 cuộc tấn công bằng UAV cảm tử (Lancet, Molniya), và 275 cuộc tập kích bằng UAV FPV".

Tổng cộng 101 cuộc đụng độ đã xảy ra kể từ đầu ngày, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho hay, đồng thời khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky và Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrivka, Huliaipole, Orekhov và Dnieper.

Trước đó, khoảng 16h00 ngày 11/4, các hãng thông tấn nhà nước Nga thông báo về việc bắt đầu "thỏa thuận ngừng bắn lễ Phục sinh" do Moscow đề xuất. Thỏa thuận này dự kiến ​​kéo dài đến hết ngày 12/4.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng Lực lượng phòng vệ sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn trên bộ, trên biển và trên không trong suốt lễ Phục sinh, nhưng sẽ hành động theo cách tương tự nếu đối phương vi phạm.

Trong bài phát biểu tối 11/4, Tổng thống Volodymyr Zelensky không đề cập đến việc Nga vi phạm lệnh ngừng bắn. Thay vào đó, ông tuyên bố rằng Ukraine đã đề nghị Nga gia hạn lệnh ngừng bắn sau lễ Phục sinh.

Lính Ukraine rất bình tĩnh đánh trả khi bị UAV FPV Nga tập kích (Video: Telegram).

Chuyện gì đang xảy ra gần Liman?

Trong 2 tuần qua, tin tức về các cuộc phản công của AFU gần Yampol, Ozernoye và Liman đã được lan truyền rộng rãi. Lực lượng Kiev đang cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật ở một số khu rừng, tận dụng lợi thế vị trí thưa thớt của quân đội Nga, kênh Rybar cho hay.

Việc công bố đoạn phim mới nhất về các phi công điều khiển UAV thuộc Lữ đoàn đặc nhiệm số 16 RFAF nhắm mục tiêu vào lực lượng Kiev ở Yampol, Ozernoye và khu vực Maslyakovka đã gây ra nhiều tranh luận sôi nổi.

Trên thực tế, một nửa đoạn phim này được quay bằng camera ảnh nhiệt, khiến việc xác định thời gian của nó là không thể. Nửa còn lại thực sự có liên quan, cho thấy sự loại bỏ các nhóm binh sĩ Ukraine xâm nhập địa phương.

Bộ chỉ huy Kiev đang áp dụng chiến thuật của Nga và cố gắng triển khai nhiều nhóm bộ binh nhỏ ra phía sau để tập trung tại các khu dân cư. Nếu bị UAV phát hiện, lính xung kích Ukraine sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu.

Do đó, nỗ lực củng cố vị trí của AFU ở đó là điều không thể. Tuy nhiên, các cuộc tập kích bằng UAV, thay vì truy quét trên mặt đất, làm dấy lên nhiều giả thuyết trên mạng rằng binh sĩ Nga cũng thực sự không hiện diện trong khu vực.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 11/4. Lực lượng Kiev đang cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật ở một số khu vực rừng, tận dụng lợi thế vị trí thưa thớt của đối phương (Ảnh: Rybar).

Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Trên thực tế, tam giác Ozernoye - Zakotnoye - Yampol là một dạng "tọa độ lửa": UAV bắt gặp bộ binh trong các cuộc hành quân ngắn giữa các khu rừng trồng và khu vực có cây cối rậm rạp, vì vậy cả hai bên đều cố gắng tránh giao tranh với các nhóm bộ binh lớn. Một nhóm binh sĩ Ukraine như vậy trước đây đã bị xóa sổ gần Ozernoye trong một nỗ lực xâm nhập tương tự.

Dù vậy, lực lượng Kiev vẫn đang đạt được một phần mục tiêu của mình. Việc hạ gục các nhóm phá hoại và xâm nhập đòi hỏi quân đội Nga phải tiêu tốn thêm nguồn lực có thể được sử dụng để tấn công các điểm vận chuyển và vượt biên ở những nơi khác. Với số lượng lính xung kích Nga vốn đã ít ỏi vì lý do khách quan, các cuộc phục kích tiềm tàng có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Để ngăn chặn những sự cố như vậy, số lượng các chuyến bay của UAV đang được tăng lên.

Giao tranh gần Rodinske

Kênh Rybar đưa tin, tại khu vực Dobropillia, quân đội Nga đang phát triển một cách có hệ thống về phía thị trấn cùng tên. Giao tranh chính diễn ra dọc theo tuyến Novyi Donbas - Belitskoye - Rodinske.

Các cuộc đụng độ dữ dội nhất đang diễn ra gần Rodinske trên đường tiếp cận Shevchenko. Tại đó, lính xung kích Nga đang cố gắng giành được chỗ đứng tại mỏ Vodyanskaya số 2 cũ. Họ chủ yếu bị chống trả bởi UAV Ukraine thuộc Trung đoàn độc lập 425 "Skala". Trung đoàn bộ binh cơ giới 102 trong biên chế Sư đoàn 150 RFAF đang đánh chặn các UAV hạng nặng của đối phương, cung cấp yểm trợ trên không cho bộ binh.

Về phía tây nam, giao tranh ác liệt đang diễn ra giữa đôi bên để giành quyền kiểm soát Grishino. Trước đó, Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai một lượng lớn nhân lực đến vùng ngoại ô ngôi làng, cố gắng đẩy lùi các cuộc phản công cục bộ liên tục và ngăn chặn lính xung kích Nga tiếp cận Novooleksandrivka.

Cách đây một thời gian, lính dù Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công vào một cứ điểm của Nga ở phía nam Grishino. Chiến thuật này rất hay được Ukraine sử dụng ở nhiều hướng khác nhau và thường không bao gồm việc hợp nhất các nhóm sau đó.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia, phía bắc Pokrovsk ngày 11/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, Kiev ra sức ngăn chặn (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía bắc, tình hình vẫn tương đối ổn định. Giao tranh dọc theo tuyến Novoye Shakhovo - Toretskoye - Pavlovka diễn ra lẻ tẻ, do các khu định cư nằm xa các trung tâm tiếp tế chính và có nhiều không gian mở rộng lớn. Các cuộc di chuyển ở cả hai phía chủ yếu được thực hiện bởi nhóm xung kích "2 người".

Sau khi lực lượng Moscow tiến đến Dobropillia và giải tỏa hoàn toàn Grishino, họ sẽ có thể bao vây hàng loạt vị trí của Ukraine giữa các khu định cư thành một "vòng vây lửa" quy mô lớn. Trong tương lai, điều này sẽ cho phép RFAF kiểm soát một trong những khu vực phòng thủ lớn nhất của AFU ở phía tây bắc Donetsk với tổn thất ít hơn.

Trận chiến Novopavlovka vẫn tiếp diễn

Giao tranh ác liệt diễn ra liên tục tại khu vực Novopavlovka trong 2 tháng qua, cả ở chính Novopavlovka và khu vực xung quanh, kênh Rybar cho hay.

Theo dữ liệu khách quan thu được, các nhóm xung kích nhỏ của Ukraine đã đột phá vào khu vực trung tâm ngôi làng cách đây một thời gian. Họ cũng đang tích cực sử dụng UAV Baba Yaga để tiếp tế, bằng chứng là các đoạn phim cho thấy UAV loại này thường xuyên bị Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 242 của Sư đoàn 20 RFAF thu giữ.

Vấn đề là lực lượng Kiev vẫn có khả năng vận chuyển tiếp tế dọc theo quốc lộ T-04-28, nối Novopavlovka với Mezhevaya, nằm ở phía bắc. Quân đội Ukraine cũng vẫn kiểm soát các điểm cao chiến lược nằm ở bờ đối diện sông Solenaya.

Phía bắc của chướng ngại nước cũng là một mạng lưới các cứ điểm kiên cố rộng lớn, được Ukraine sử dụng để tập trung quân bí mật trước những cuộc đột kích tiếp theo. Điều này cho phép họ thường xuyên đưa bộ binh vào khu vực trung tâm khu định cư, và hiện nay nhiều binh sĩ Ukraine cũng đã được phát hiện ở vùng ngoại ô phía nam. Có khả năng sự hiện diện của lính xung kích Nga ở Novopavlovka là rất ít.

Giao tranh ác liệt đã diễn ra liên tục tại khu vực Novopavlovka trong 2 tháng qua, cả ở chính ngôi làng và khu vực xung quanh, lợi thế có vẻ đang thuộc về Ukraine (Ảnh: Rybar).

Ở sườn đối diện, giao tranh tiếp diễn dọc theo tuyến Muravka - Novopidgorodne. Tình hình ở khu vực này vẫn luôn căng thẳng kể từ cuộc phản công mùa đông của Ukraine gần Novonikolayevka. Những khoảng không gian rộng lớn, cùng với bầu trời đầy UAV, khiến bất kỳ sự di chuyển nào trong khu vực này đều vô cùng nguy hiểm.

Quân đội Nga chủ yếu sử dụng pháo phản lực và bom lượn FAB để tập kích các vị trí của đối phương trên vùng đất cao, vì các làng mạc vùng đồng bằng hầu như không còn chỗ ẩn nấp sau nhiều tháng bị pháo kích.

Đồng thời, không thể loại trừ nguy cơ các cuộc phản công quy mô lớn hơn từ phía Kiev, do hầu hết các đơn vị xung kích chủ lực đều tập trung ở cánh đông Zaporizhzhia lân cận. Sau khi không đạt được bất kỳ thành công đáng kể nào ở đó, lực lượng Kiev hoàn toàn có thể tiến hành các hoạt động tích cực hơn ở vùng lân cận Novopavlovka.